Preterana konzumacija mandarina može izazvati nadimanje, gorušicu i oštećenje zubne gleđi, iako je ovo voće bogato vitaminom C i vlaknima

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Mandarine su jedan od omiljenih zimskih plodova, ali kupovina ponekad može da se pretvori u pravo iznenađenje.

Iako spolja izgledaju primamljivo, neke su kisele, druge suve, a pojedine imaju toliko koštica da je uživanje u njima prilično otežano. Ipak, postoje tri detalja na koja bi trebalo da obratite pažnju prilikom kupovine, a koji vam mogu pomoći da izaberete sočne i ukusne plodove.

Oblik mandarine nije uvek presudan

Manje, blago spljoštene mandarine često su slađe od krupnih i potpuno okruglih plodova. Posebno obratite pažnju na klementine, koje su poznate po aromatičnom i sočnom mesu.

Zašto se mandarine pakuju u crvenu mrežicu Foto: Tiffany Ward / Alamy / Profimedia

Ipak, samo na osnovu oblika ne možete sa sigurnošću zaključiti da li mandarina ima koštice. Neobična izbočina u blizini peteljke ili izdužen izgled ne znače nužno da je plod pun semenki. Mnogo je pouzdanije da se raspitate o sorti koju kupujete.

Težina i izgled kore otkrivaju koliko je plod sočan

Ako birate između dve mandarine približno iste veličine, uzmite onu koja je teža. Veća težina obično ukazuje na to da plod sadrži više soka. Kora treba da bude cela, bez tragova buđi, vlažnih fleka i oštećenja.

Obratite pažnju i na čvrstinu. Kada nežno pritisnete mandarinu, trebalo bi da bude čvrsta, ali ne tvrda kao kamen niti previše mekana. Izrazito mekani delovi, neprijatan miris i znaci truljenja upozoravaju da plod nije dobar izbor.

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Koje sorte mandarina najčešće nemaju koštice?

Ako želite da izbegnete koštice, korisno je da zapamtite nazive nekoliko sorti. Unšiu, poznat i kao satsuma, uglavnom ima veoma malo koštica ili ih uopšte nema, a uz to se lako ljušti.

Klementine su sitne, mirisne i često veoma slatke, ali njihov plod nije uvek bez semenki. Nadorkot mandarine takođe su poznate po slatkom i sočnom mesu, mada broj koštica može da zavisi od uslova uzgoja i oprašivanja.

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Zato je prilikom kupovine korisnije da proverite naziv sorte nego da se oslanjate na izgled ploda ili njegov donji deo. Ni cena ni ambalaža, međutim, nisu sigurna garancija da ćete dobiti mandarine bez koštica.

Šta da uradite ako kupite kisele mandarine?

Nemojte ih odmah bacati. Kiselkaste mandarine mogu da budu odličan dodatak voćnim salatama, kolačima i drugim poslasticama, a njihov sok može da se iskoristi i za pripremu aromatičnog sosa koji se služi uz živinsko meso.

Ipak, nemojte očekivati da će postati znatno slađe ako ih ostavite nekoliko dana na sobnoj temperaturi ili na prozorskoj dasci. Citrusi nakon branja gotovo da ne stvaraju dodatne količine šećera, pa se njihov ukus neće bitno promeniti.

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Kako pravilno čuvati mandarine?

Mandarine je najbolje držati na hladnom mestu i povremeno proveravati u kakvom su stanju. Posebno je važno da na vreme uklonite plodove koji su počeli da trule ili buđaju, jer se kvarenje može brzo proširiti i na voće koje je u njihovoj blizini.

Izbegavajte da ih dugo držite u dobro zatvorenim kesama, bez mogućnosti provetravanja. Redovno ih pregledajte i uklonite sve oštećene plodove kako bi ostale što duže sveže i ukusne.

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