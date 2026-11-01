Da li se u fil za sarmu stavlja jaje

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Za pravu domaću sarmu najvažnije je da se kuva polako, na tihoj vatri, kako bi kupus omekšao, meso se lepo skuvalo, a svi sastojci pustili svoje ukuse. Idealno vreme kuvanja je oko 3 sata, mada može potrajati i duže, u zavisnosti od veličine sarmi i vrste kupusa.



Na dno veće šerpe stavite nekoliko listova kiselog kupusa. Oni će sprečiti da sarme zagore i zalepe se za dno. Sarme ređajte jednu do druge, što zbijenije, tako da tokom kuvanja ne mogu mnogo da se pomeraju i raspadaju. Između redova možete staviti komade suvih rebara, dimljene slanine ili suvog mesa, jer će oni dati poseban miris i ukus jelu. Na vrh stavite još nekoliko listova kiselog kupusa.

sarme kuvane Foto: Dragomir Radovanovic / Panthermedia / Profimedia

Sarme prelijte toplom vodom tako da tečnost dopire skoro do vrha sarmi. Možete dodati i malo rasola, ali vodite računa da ne preterate, jer je kiseli kupus već slan i kiseo.

Ako je kupus veoma slan, nemojte dodavati mnogo rasola. Po potrebi možete doliti još malo tople vode tokom kuvanja.

Da li se u fil za sarmu stavlja jaje Foto: Shutterstock

Koliko dugo se sarma kuva?

Kada šerpu stavite na šporet, kuvajte na srednjoj temperaturi dok tečnost ne provri. Čim počne da ključa, smanjite temperaturu. Sarma se ne meša varjačom, jer se tako može raspasti. Umesto toga, povremeno lagano protresite šerpu kako bi se tečnost ravnomerno rasporedila. Ako primetite da je isparilo mnogo vode, dolijte malo tople vode. Sarma je gotova kada listovi kiselog kupusa postanu potpuno mekani, meso u filu bude dobro termički obrađeno, pirinač bude skuvan i mekan, sarme se lako seku viljuškom, ali i dalje zadržavaju oblik.