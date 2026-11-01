Starinsko slatko od rendanih dunja u staklenoj tegli, pripremljeno po tradicionalnom bakinom receptu sa

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Miris dunja koji se širi kućom dok se na šporetu lagano kuva slatko jedan je od onih prizora koji nas vraćaju u detinjstvo i podsećaju na vremena kada se domaćinstvo nije moglo zamisliti bez zimnice i teglica pažljivo pripremljenih poslastica.

Slatko od dunja jedan je od najlepših bisera tradicionalne srpske kuhinje, a njegova posebnost krije se u jednostavnim sastojcima, raskošnoj aromi i ukusu koji se dugo pamti.

Nekada se gotovo podrazumevalo da domaćice u jesen, kada dunje sazru i zamirišu, od ovog voća pripreme slatko koje će se čuvati tokom zime. Posluživalo se gostima uz čašu hladne vode, najčešće iz malih staklenih činijica, jer je u srpskoj tradiciji dočekivanje gostiju slatkim predstavljalo znak pažnje i gostoprimstva.

Evo kako da napravite slatko od dunja sa orasima po jednostavnom receptu.

dunje Foto: Printscreen/RTS

SASTOJCI:

700-800 g rendanih dunja

1 kg šećera

300 ml vode

1 limun

100 g seckanih oraha

PRIPREMA:

U šerpu staviti šećer, dodati vodu i skuvati gust sirup, pa skloniti šerpu sa šporeta. Dunje oljuštiti i rendati i odmah stavljati u šerpu sa sirupom da ne potamne. Kuvati slatko dok se ne zgusne. Pred kraj dodati seckane orahe i kolutove limuna.

Kad se skuva sipati u tegle i dobro zatvoriti. Mogu se tegle okrenuti naopako i tako ostaviti do ujutru.