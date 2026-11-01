U slatko od dunja stavite ovaj sastojak i dobićete ukus koji će vas oduševiti
Miris dunja koji se širi kućom dok se na šporetu lagano kuva slatko jedan je od onih prizora koji nas vraćaju u detinjstvo i podsećaju na vremena kada se domaćinstvo nije moglo zamisliti bez zimnice i teglica pažljivo pripremljenih poslastica.
Slatko od dunja jedan je od najlepših bisera tradicionalne srpske kuhinje, a njegova posebnost krije se u jednostavnim sastojcima, raskošnoj aromi i ukusu koji se dugo pamti.
Nekada se gotovo podrazumevalo da domaćice u jesen, kada dunje sazru i zamirišu, od ovog voća pripreme slatko koje će se čuvati tokom zime. Posluživalo se gostima uz čašu hladne vode, najčešće iz malih staklenih činijica, jer je u srpskoj tradiciji dočekivanje gostiju slatkim predstavljalo znak pažnje i gostoprimstva.
SASTOJCI:
700-800 g rendanih dunja
1 kg šećera
300 ml vode
1 limun
100 g seckanih oraha
PRIPREMA:
U šerpu staviti šećer, dodati vodu i skuvati gust sirup, pa skloniti šerpu sa šporeta. Dunje oljuštiti i rendati i odmah stavljati u šerpu sa sirupom da ne potamne. Kuvati slatko dok se ne zgusne. Pred kraj dodati seckane orahe i kolutove limuna.
Kad se skuva sipati u tegle i dobro zatvoriti. Mogu se tegle okrenuti naopako i tako ostaviti do ujutru.