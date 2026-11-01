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Nokvazi Ntombela (35) objavila je šokantan snimak u kojem je otkrila da je imala intimni odnos sa drugim muškarcem iza leđa svog partnera.

Snimajući se za svoje naloge na TikToku i Jutjubu, Nokvazi je ispričala kako je tokom jednog izlaska sa prijateljicama imala avanturu za jednu noć sa nepoznatim muškarcem, nakon čega je ostala trudna.

Poreklom iz Randburga u Južnoafričkoj Republici, ova 33-godišnjakinja objasnila je kako je došlo do prevare i zbog čega je donela takvu odluku.

Avantura za jednu noć pretvorila se u životni problem

Nokvazi je otišla na vikend-putovanje sa prijateljicama, gde je upoznala misterioznog muškarca. Njihovo poznanstvo završilo se intimnim odnosom, koji je trebalo da ostane samo prolazna avantura.

Nadala se da posledice njenog postupka nikada neće izaći na videlo, ali je ubrzo saznala da je trudna.

Situacija je postala još komplikovanija jer nije znala ko je biološki otac deteta. Uprkos ozbiljnom problemu koji se pojavio u njihovom odnosu, ona i suprug odlučili su da ostanu zajedno.

Suprugu priznala prevaru, sada pokušavaju da nastave život

Nokvazi je ispričala i kako je suprugu saopštila šta se dogodilo, kao i na koji način su zajedno pokušali da se suoče sa ovom situacijom.

Prema njenim rečima, veruje da joj je muž oprostio, pa par sada pokušava da ostavi skandal iza sebe i nastavi zajednički život.

Njena ispovest izazvala je veliku pažnju na društvenim mrežama. Serijal snimaka objavljenih na TikToku prikupio je stotine hiljada pregleda, a brojni korisnici ostavljali su komentare u kojima nisu krili iznenađenje.

„Ovo je neverovatno!“, napisao je jedan korisnik.

„Ovaj serijal me je potpuno osvojio!“, dodao je drugi.

Priča Nokvazi Ntombela pokrenula je brojne reakcije, a posebno interesovanje izazvala je činjenica da par pokušava da sačuva brak uprkos tome što do danas nije jasno ko je biološki otac deteta.