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Rut Hendler najpoznatija je kao žena koja je 1959. godine osmislila čuvenu lutku Barbi i postala prva predsednica kompanije „Matel“, koju je osnovala zajedno sa suprugom Eliotom Hendlerom. Na čelu ove kompanije bila je od 1945. do 1973. godine. Iako je postigla neverovatan poslovni uspeh, život je nije mazio.

Foto: LEE CELANO / AFP / Profimedia

„Мatel“ je u početku bio porodični posao, a inspiracija za nastanak Barbi bila je Rutina ćerka Barbara. Posmatrajući kako se devojčica igra papirnim lutkama, Rut je poželela da napravi njihovu trodimenzionalnu verziju.

„Morate da imate na umu da je Barbi bila prva modna lutka za decu koja je imala izgled odrasle žene“, izjavila je Kim Kalmun, viša potpredsednica dizajna Barbi lutaka u kompaniji „Мatel“, za magazin „Pipl“.

Kako je objasnila, Rut je uspela da plasira Barbi u industriji igračaka koja je u početku oklevala da prihvati ideju lutke pomoću koje bi devojčice mogle da zamišljaju svoju budućnost i projektuju sopstvene želje i ambicije. Rezultat je bila dugovečna priča koja već više od šest decenija inspiriše devojčice širom sveta.

„Naša misija je da inspirišemo svako dete koje se igra Barbi lutkom. Posebno devojčice kojima je potreban uzor koji će im pokazati da mogu da budu šta god požele“, istakla je Kalmun.

Upravo ta ideja, ali i brojne druge teme vezane za čuvenu lutku, obrađene su u filmu „Barbi“ rediteljke Grete Gervig, u kojem glavnu ulogu igra Margo Robi, a čiji je producent i kompanija „Мatel".

Od njenog detinjstva i poslovnih početaka do nastanka jedne od najpoznatijih igračaka na svetu, ovo je priča o ženi koja je promenila industriju igračaka.

Foto: Mattel/Mega / The Mega Agency / Profimedia

Od detinjstva u porodici poljskih doseljenika do poslovnog uspeha

Rut Hendler rođena je kao Rut Marijana Mosko 4. novembra 1916. godine u Denveru, u američkoj saveznoj državi Kolorado. Bila je ćerka poljsko-jevrejskih doseljenika Džejkoba i Ide Moskovic, navodi PBS.

Sa budućim suprugom Eliotom upoznala se još u srednjoj školi. Njih dvoje bili su srednjoškolske ljubavi, a venčali su se 1938. godine. Ubrzo nakon toga preselili su se u Los Anđeles.

Eliot je počeo da izrađuje nameštaj od dve nove vrste plastike likrita i pleksiglasa. Tako su supružnici pokrenuli posao sa nameštajem, a Rut je preuzela prodaju i promociju proizvoda.

Tokom godina radila je različite poslove, a jedan od prvih nakon preseljenja u Los Anđeles bio je posao sekretarice u filmskom studiju „Paramount“. Ipak, najveći poslovni uspeh tek je čekao.

Ćerka Barbara bila je inspiracija za nastanak Barbi lutke

Ideja o Barbi rodila se dok je Rut posmatrala svoju ćerku Barbaru i njene drugarice kako se igraju papirnim lutkama.

Primеtila je da devojčice ne zamišljaju samo obične igre, već koriste lutke kako bi projektovale svoje snove o tome kakve će žene postati kada odrastu.

„Otkrila sam nešto veoma važno: koristile su te lutke kako bi zamišljale sopstvenu budućnost kao odrasle žene. Pomislila sam kako bi bilo sjajno kada bismo takvu vrstu igre mogli da pretvorimo u trodimenzionalnu“, prisetila se Rut u svojim memoarima.

Kada je svoju ideju predstavila suprugu Eliotu i njihovom tadašnjem poslovnom partneru Haroldu „Matu“ Metsonu, naišla je na skepticizam.

Ken i Barbi Foto: Shutterstock

Upravo od imena Metson i Eliot nastao je naziv kompanije „Мatel“ (Mattel).

U knjizi „Lutka iz snova“, objavljenoj 1994. godine, Rut je opisala kako je izgledao prvi razgovor o njenoj ideji.

„Rut, to neće uspeti“, bilo joj je odlučno rečeno.

Članovi njihovog tima smatrali su da bi proizvodnja takve lutke bila preskupa. Međutim, Rut je verovala da pravi razlog njihovog protivljenja leži u njenom izgledu, odnosno izrazito ženstvenoj figuri koju je želela da lutka ima.

„Zaista mislim da je nelagodnost svih tih dizajnera, od kojih je svaki bio muškarac, uglavnom poticala od činjenice da bi lutka imala grudi. Čak se i Eliot, koji je imao neverovatan osećaj za predviđanje šta će kupci želeti, plašio da nijedna majka neće kupiti ćerki lutku sa izraženim grudima“, napisala je Rut.

Lutka koju je pronašla u Švajcarskoj promenila je sve

Tokom porodičnog putovanja u Švajcarsku 1956. godine, Rut i njena ćerka primetile su neobičnu lutku u izlogu prodavnice igračaka u Lucernu.

Bila je to lutka Lili, inspirisana junakinjom nemačkog stripa za odrasle. Taj susret dodatno je učvrstio Rutino uverenje da je njena zamisao ispravna.

„Tu su bile grudi, uzak struk i duge, vitke noge koje sam godinama sa toliko entuzijazma opisivala dizajnerima“, prisetila se ona.

Rut je kupila lutku i donela je kući, a zatim je Džeku Rajanu, novom potpredsedniku kompanije za istraživanje i razvoj, poverila zadatak da je prilagodi američkom tržištu i devojčicama. Samo tri godine kasnije, 1959. godine, rođena je Barbi.

Foto: Peter Brooker / Shutterstock Editorial / Profimedia

Riskirala pola miliona dolara i promenila način reklamiranja igračaka

Rut nije bila samo vizionarka kada je reč o dizajnu, već je razumela i koliko je važno da proizvod direktno stigne do publike.

Prema podacima PBS-a, platila je 500.000 dolara kako bi postala jedini sponzor televizijske emisije „Miki Maus klub“. U to vreme, taj iznos odgovarao je vrednosti čitave kompanije „Мatel“.

Bio je to ogroman rizik, ali se isplatio.

Umesto da igračke reklamira prvenstveno roditeljima, Rut je uspela da ih predstavi direktno deci koja su gledala televiziju. Barbi je tako dobila ogromnu promociju, a kompanija je napravila veliki korak ka osvajanju tržišta.

Borba sa rakom dojke promenila joj je život

Godine 1970. Rut Hendler dijagnostikovan je rak dojke. Zbog bolesti podvrgnuta je modifikovanoj radikalnoj mastektomiji, odnosno hirurškom uklanjanju dojke.

Lično iskustvo sa bolešću navelo ju je da pokrene novi posao. Osnovala je kompaniju „Nearly Me“, koja se bavila proizvodnjom proteza za žene koje su prošle kroz mastektomiju.

Želela je da ženama koje su se suočile sa istom dijagnozom pomogne da se ponovo osećaju prijatno u svom telu i vrate samopouzdanje.

Uprkos tome što je izgradila jednu od najuspešnijih kompanija u industriji igračaka, njena poslovna karijera suočila se sa ozbiljnim problemima.

Finansijski skandal i odlazak iz kompanije koju je osnovala

Usred izveštaja o nepravilnostima u finansijskim izveštajima kompanije „Мatel“, Rut je 1973. godine podnela ostavku na mesto predsednice.

Dve godine kasnije, 1975, ona i njen suprug definitivno su napustili kompaniju koju su zajedno osnovali.

Godine 1978. Rut je optužena za prevaru i davanje lažnih podataka Komisiji za hartije od vrednosti. Izjasnila se da ne osporava optužbe, nakon čega je osuđena na 2.500 sati društveno korisnog rada i novčanu kaznu od 57.000 dolara, navodi Biografija.

Kasnije je govorila da ju je dijagnoza raka dojke iz 1970. godine učinila manje usredsređenom na reorganizaciju kompanije, što je na kraju doprinelo njenom odlasku sa čelne pozicije.

Foto: Patti McConville / Alamy / Profimedia

Preminula u 85. godini, ali njena ideja i dalje živi

Rut Hendler preminula je 27. aprila 2002. godine, u 85. godini, usled komplikacija nakon operacije raka debelog creva.

Njen suprug Eliot umro je devet godina kasnije, 21. jula 2011. godine, u 95. godini.

Iako je njen život bio obeležen velikim poslovnim uspesima, ali i zdravstvenim problemima i finansijskim skandalom, Rut Hendler ostala je upamćena kao žena koja je stvorila jednu od najpoznatijih lutaka na svetu.

Barbi je od svog nastanka postala mnogo više od igračke. Menjala je izgled, zanimanja i uloge, prateći promene u društvu i pokazujući generacijama devojčica da mogu da zamisle sebe u gotovo svakom životnom pozivu.