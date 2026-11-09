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Stručnjaci za negu kože i ljubitelji parfema sve više naglašavaju koliko je važno hidrirati kožu pre nanošenja omiljenog mirisa.

Suva koža teže zadržava miris, dok hidrirana površina omogućava da parfem duže ostane postojan. Zato je dovoljno uvesti jedan jednostavan korak u svakodnevnu rutinu nege.

Hidratacija kao ključ dugotrajnijeg mirisa

Pre nanošenja parfema, na delove tela na koje planirate da ga nanesete stavite malu količinu neutralne hidratantne kreme bez mirisa. Sačekajte da je koža upije, a zatim nanesite parfem na uobičajen način.

Na tržištu se mogu pronaći i posebni proizvodi poznati kao parfemski prajmeri, koji se nanose pre parfema kako bi pripremili kožu za miris. Njihove formule često sadrže sastojke poput glicerina, hijaluronske kiseline i pantenola, koji doprinose hidrataciji i očuvanju vlažnosti kože.

Nanošenje parfema Foto: Profimedia

Navika koju bi trebalo izbegavati prilikom nanošenja parfema

Jedna od najčešćih grešaka jeste trljanje zglobova nakon nanošenja parfema. Iako mnogi smatraju da na taj način pomažu mirisu da se razvije, preporučuje se da se parfem jednostavno ostavi da se prirodno osuši na koži.

Ni nanošenje veće količine parfema ne znači da će njegov miris duže trajati. Umesto dodatnog prskanja, mnogo je važnije pravilno nanositi parfem i voditi računa o hidrataciji kože.

Nisu svi parfemi iste postojanosti

Na trajanje parfema u velikoj meri utiče njegov mirisni sastav. Sveže citrusne i lagane cvetne note obično brže isparavaju, dok drvenaste, mošusne i amberne note imaju tendenciju da se duže zadržavaju na koži.

Pored toga, na postojanost mirisa utiču i koncentracija parfema, tip kože, kao i spoljašnji uslovi poput temperature i vlažnosti vazduha.

Ukoliko primetite da vaš omiljeni parfem izgubi intenzitet već nakon nekoliko sati, pre nego što posegnete za novim mirisom ili počnete da nanosite veću količinu, isprobajte jednostavan trik sa hidratantnom kremom. Moguće je da je upravo ovaj mali korak nedostajao vašoj svakodnevnoj beauty rutini.

(Kurir.rs/Najžena)

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