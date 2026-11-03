Slušaj vest

Snimak svekrve koja na venčanju gotovo neprestano grli, ljubi i drži za ruku svog sina izazvao je pravu buru na društvenim mrežama, a za kratko vreme prikupio je više od 55 miliona pregleda. Svetlana iz ruskog grada Rjazanja postala je poznata širom zemlje zbog svog ponašanja na svadbi sina Sergeja, ali malo ko je tada mogao da pretpostavi kakvi se porodični sukobi kriju iza naizgled srećnog slavlja.

Foto: youtube/POMAH POMAH

Danas Sergej i njegova supruga Karina više nisu zajedno, a njihov razvod prerastao je u javni obračun u kojem se, pored svekrve i snaje, našlo mesta i za optužbe o neverstvu, kontroli i mešanju roditelja u brak.

Ono što je dodatno podgrejalo interesovanje jeste gostovanje bivših supružnika i Sergejeve majke u ruskoj emisiji "Pust govore", tokom kojeg je svako izneo svoju verziju događaja.

"Svekrva je godinama pokušavala da uništi našu ljubav i uspela je u tome", izjavila je Karina, ne skrivajući koga smatra odgovornim za probleme koji su pratili njen brak.

Svekrva bila u centru pažnje na venčanju, a mlada ostala u drugom planu

Foto: youtube/POMAH POMAH

Na snimku koji je obišao društvene mreže vidi se kako Svetlana stoji uz svog sina, drži ga za ruku i povremeno ga ljubi u rame. Njena pažnja gotovo je sve vreme usmerena na mladoženju, a upravo je ta prisnost izazvala brojne komentare korisnika interneta.

Mnogi su smatrali da je takvo ponašanje neprimereno za svadbenu ceremoniju, dok su pojedini otišli toliko daleko da su posumnjali u autentičnost snimka. Pojavile su se čak i pretpostavke da je scena unapred režirana ili napravljena uz pomoć veštačke inteligencije.

Ipak, iza fotografija i video-zapisa sa venčanja nalazila se znatno složenija porodična priča.

Karina i Sergej poznavali su se još iz srednjoškolskih dana. Njihova veza trajala je godinama pre nego što su odlučili da stupe u brak u maju 2025. godine. Veliko svadbeno slavlje priredili su u avgustu, ali zajednički život nije potrajao. Već u decembru iste godine njihov brak se završio.

"Živi kod mame, s mamom je bolje"

Foto: youtube/POMAH POMAH

Prema Karininim tvrdnjama, njena veza sa Sergejem od samog početka bila je trn u oku njegovoj majci.

Problem je, kako je objasnila, naročito došao do izražaja kada su oboje počeli da zarađuju i poželeli da iznajme stan. Umesto da zajednički započnu samostalan život, našli su se pred preprekom koju Karina nije očekivala.

Ona tvrdi da se Svetlana usprotivila njihovom odlasku iz porodičnog doma, a kao dokaz navela je i prepisku između majke i sina.

"Aktivno sam tražila stan, razgovarala sa agentima za nekretnine, ali u jednom trenutku njegova mama mu je to zabranila. Rekao mi je: 'Hajdemo sledeći put, neće uspeti'. Čak imam i poruku u kojoj Svetlana piše: 'Zašto bi živeo s njom?'. On odgovara da smo već šest godina zajedno i da želimo da pokušamo. A ona uzvraća: 'Pa još će šest godina sačekati, živi kod mame, s mamom je bolje!'", ispričala je Karina.

Njih dvoje na kraju su ipak uspeli da započnu život pod istim krovom, ali su se umesto u iznajmljeni stan preselili u kuću Karinine porodice, u kojoj je živela i njena majka.

Foto: youtube/POMAH POMAH

Karina smatra da je Svetlana teško prihvatala činjenicu da njen sin želi da gradi život sa drugom ženom, a priznala je i da je dugo verovala da će se njihov odnos vremenom popraviti.

"Zbog svog neiskustva i gluposti verovatno bih nastavila sve to da trpim dok se ne bi dogodile neke situacije koje bi mi pokazale da se celog života ne mogu boriti za svog muža sa takvom svekrvom", rekla je.

Međutim, ubrzo se pokazalo da Sergejeva majka nije bila jedini problem u ovom braku.

Drugog dana svadbe zatekla muža sa drugaricom, pa nastao haos

Iako su Karina i Sergej na venčanju trebalo da proslavljaju početak zajedničkog života, već tokom svadbenog slavlja došlo je do ozbiljne svađe.

Karina je drugog dana proslave primetila supruga kako grli njenu prijateljicu. Posumnjala je da između njih postoji nešto više od prijateljstva, a situacija je brzo izmakla kontroli.

Foto: youtube/POMAH POMAH

Prema njenom priznanju, ošamarila je Sergeja i verbalno napala prijateljicu. Njih dvoje potom su napustili slavlje, a nekoliko sati kasnije pronađeni su zajedno u automobilu.

Oboje su negirali da se između njih bilo šta dogodilo, ali Karina nije bila uverena u njihovo objašnjenje.

Već narednog dana zahtevala je da proveri suprugov telefon. U razgovoru sa prijateljicom nije pronašla ništa što bi potvrdilo njene sumnje, ali je zato primetila poruke druge devojke.

"Ulazim u pretragu i gore je neka devojka, od nje tri poruke. Čim sam ušla u razgovor s njom, on to vidi, odmah pokušava da uzme telefon, počinje da ga otima", prisetila se.

Tokom televizijskog gostovanja priznala je i da je ranije proveravala Sergejev mobilni telefon, pa čak podesila obaveštenja sa društvenih mreža tako da stižu i na njen broj.

Muž pred kamerama priznao preljubu, ali je onda i on optužio suprugu

Dok je Karina iznosila detalje njihovih bračnih sukoba, Sergej nije pokušavao da sakrije da je i sam napravio ozbiljnu grešku.

Priznao je da je prevario Karinu samo dve nedelje pre venčanja, ali je tvrdio da je nakon toga odlučio da joj kaže istinu i prekine odnos sa drugom devojkom.

Foto: youtube/POMAH POMAH

"Prevario sam je i priznao joj to. Imam dovoljno hrabrosti da to priznam. Mogao sam sve da sakrijem, kao i mnogi drugi. Ali zašto graditi vezu na laži? Ne hvalim svoj postupak i ne pokušavam da se opravdam. Izvinio sam se, priznao krivicu i zbog toga sam prekinuo odnos s tom osobom", izjavio je Sergej.

Ipak, ni on nije ostao bez optužbi na račun bivše supruge.

Prema njegovoj verziji događaja, Karina se tokom perioda kada je služio vojni rok zbližila sa njihovim zajedničkim prijateljem, a njihov odnos navodno je prerastao u romansu.

"Pokazalo se da su gradili vezu, ljubili se, šetali. Da, sve su mi to ispričali, čak mi je i sama Karina to ispričala mom prijatelju. Saznao sam sve pojedinosti o tome", rekao je.

Tako su se tokom emisije nizale međusobne optužbe, dok je postajalo jasno da su se supružnici suočavali sa ozbiljnim problemima u međusobnom poverenju.

Svekrva nije ostala dužna snaji: "Imala je bolesnu potrebu da se takmiči sa mnom"

U čitavu priču uključila se i Svetlana, žena čiji je snimak sa venčanja pokrenuo ogromno interesovanje javnosti.

Foto: youtube/POMAH POMAH

Ona je odbacila Karinine tvrdnje da je pokušavala da uništi njihov odnos. Naprotiv, iznela je potpuno suprotnu verziju, optužujući bivšu snaju da je godinama nastojala da udalji Sergeja od roditelja.

Kako je objasnila, ona i ostali članovi porodice nisu bili uključeni u pripreme za venčanje, a kada su stigli na proslavu, osećali su se kao potpuni stranci.

"Ona je blogerka i o svemu laže. Moj sin već godinama ne živi sa nama i ne komunicira sa nama. Za to je kriva Karina. Pripreme za venčanje bile su tajna za roditelje. Kada smo došli na svadbu, bili smo tamo kao stranci. Karina nas nije upoznala sa svojim rođacima. Smestili su nas u ćošak, kao da smo poslednje smeće", požalila se Svetlana.

Na kraju je izgovorila rečenicu kojom je dodatno opisala svoj odnos sa bivšom snajom.

"Imala je bolesnu potrebu da se takmiči sa mnom!", poručila je.

I dok Karina tvrdi da joj se svekrva godinama mešala u vezu i brak, Svetlana insistira na tome da je upravo bivša snaja pokušala da razdvoji porodicu. Sergej je, s druge strane, priznao sopstvenu preljubu, ali je izneo i optužbe protiv bivše supruge.

Brak koji je trajao svega nekoliko meseci tako je postao tema televizijske emisije, dok je snimak sa njihovog venčanja, na kojem je svekrva pokazivala neobičnu prisnost sa sinom, nastavio da kruži društvenim mrežama.

Video: Svekrva o odnosu sa sinom i snajom