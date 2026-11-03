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Ova zaprška priprema se brzo, ne zahteva dodatne masnoće i odlična je za supe, variva i umake.

Klasična zaprška nezaobilazan je deo mnogih domaćih jela, ali prženje brašna na ulju ili masti nije jedini način da postignete željenu gustinu. Postoji jednostavnija alternativa koja ne zahteva dodatne masnoće, a za njenu pripremu potrebna su vam samo dva sastojka.

Umesto običnog brašna i ulja, koristi se speltino brašno koje se razmućuje u vodi. Na taj način dobijate smesu koju možete dodati u jelo tokom kuvanja, bez prethodnog prženja i nepotrebnog zaprljanja dodatnog posuđa.

Sastojci:

2 dl vode

1,5 kašika speltinog brašna

Speltino brašno Foto: Etienne Voss / Alamy / Profimedia

Priprema:

U manjoj činiji ili šolji pomešajte speltino brašno sa vodom i dobro umutite kako biste dobili glatku smesu bez grudvica. Važno je da brašno bude potpuno razmućeno pre nego što ga dodate u jelo.

Pripremljenu smesu postepeno sipajte u supu, varivo ili sos koji kuvate, uz neprestano mešanje. Nastavite da kuvate nekoliko minuta, dok se jelo ne zgusne i ne dobije željenu teksturu.

Ovakva zaprška posebno je praktična za sve koji žele da smanje unos dodatnih masnoća. Speltino brašno sadrži vlakna i može biti zanimljiva alternativa rafinisanom belom brašnu, mada i dalje predstavlja izvor ugljenih hidrata.

Možete je koristiti za pripremu različitih domaćih jela, od povrtnih čorbi i variva do kremastih umaka. Najbolje od svega je što ne morate da menjate svoje omiljene recepte, već samo način na koji ih zgušnjavate.

(Kurir.rs/Najžena)

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