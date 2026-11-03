Bez trunke ulja i belog brašna: Evo kako da napravite zdravu zapršku koja zgusne jelo bolje od klasične
- Umesto klasične zaprške, koristi se speltino brašno razmućeno u vodi, bez prženja i dodatne masnoće.
- Smesa se dodaje u supu, varivo ili sos tokom kuvanja i brzo daje željenu gustinu.
Ova zaprška priprema se brzo, ne zahteva dodatne masnoće i odlična je za supe, variva i umake.
Klasična zaprška nezaobilazan je deo mnogih domaćih jela, ali prženje brašna na ulju ili masti nije jedini način da postignete željenu gustinu. Postoji jednostavnija alternativa koja ne zahteva dodatne masnoće, a za njenu pripremu potrebna su vam samo dva sastojka.
Umesto običnog brašna i ulja, koristi se speltino brašno koje se razmućuje u vodi. Na taj način dobijate smesu koju možete dodati u jelo tokom kuvanja, bez prethodnog prženja i nepotrebnog zaprljanja dodatnog posuđa.
Sastojci:
2 dl vode
1,5 kašika speltinog brašna
Priprema:
U manjoj činiji ili šolji pomešajte speltino brašno sa vodom i dobro umutite kako biste dobili glatku smesu bez grudvica. Važno je da brašno bude potpuno razmućeno pre nego što ga dodate u jelo.
Pripremljenu smesu postepeno sipajte u supu, varivo ili sos koji kuvate, uz neprestano mešanje. Nastavite da kuvate nekoliko minuta, dok se jelo ne zgusne i ne dobije željenu teksturu.
Ovakva zaprška posebno je praktična za sve koji žele da smanje unos dodatnih masnoća. Speltino brašno sadrži vlakna i može biti zanimljiva alternativa rafinisanom belom brašnu, mada i dalje predstavlja izvor ugljenih hidrata.
Možete je koristiti za pripremu različitih domaćih jela, od povrtnih čorbi i variva do kremastih umaka. Najbolje od svega je što ne morate da menjate svoje omiljene recepte, već samo način na koji ih zgušnjavate.
(Kurir.rs/Najžena)
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