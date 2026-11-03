Slušaj vest

Gotovo da nema domaćinstva u kojem se bar jednom nije dogodilo da beli veš promeni boju tokom pranja. Dovoljno je da se među bele košulje, majice ili peškire potkrade jedan crveni, roze ili tamni komad odeće, pa da vas po otvaranju mašine sačeka neprijatno iznenađenje. Umesto blistavobelog veša, iz bubnja izvlačite stvari koje su poprimile ružičastu, sivkastu ili neku sasvim neočekivanu nijansu.

Dozirna fioka je najprljaviji deo veš mašine Foto: Nadezda Ledyaeva / Alamy / Profimedia

Iako mnogi u tom trenutku pomisle da je odeća nepovratno uništena, postoji nekoliko načina da joj se vrati prvobitni izgled. Međutim, stručnjaci upozoravaju da je brzina reagovanja presudna, a jedna naizgled bezazlena greška može dodatno da oteža uklanjanje boje.

U sličnoj situaciji našla se i novinarka Dženifer Bilok, koja je tokom pranja novih belih košulja svog supruga slučajno ubacila majicu kestenjaste boje. Verovala je da će pranje hladnom vodom sprečiti ispuštanje pigmenta, ali se ispostavilo da ni niska temperatura nije dovoljna zaštita.

Kada je izvadila odeću iz mašine, nekada bele košulje bile su roze-kestenjaste. Nakon nekoliko neuspešnih pokušaja da ukloni neželjenu nijansu, odlučila je da pomoć potraži od stručnjaka za čišćenje Skota Šradera, koji joj je objasnio kako treba postupiti kada odeća pusti boju tokom pranja.

Da se veš ne bi izgužvao treba napraviti dosta prostora na sušilici Foto: cuma hatipoğlu / Panthermedia / Profimedia

Prva stvar koju treba da uradite kada se beli veš oboji

Ako primetite da je vaša bela odeća promenila boju, najvažnije je da ne čekate sledeće pranje. Što duže pigment ostane na vlaknima, uklanjanje može biti zahtevnije.

Za početak, izdvojite obojene komade od ostalog veša i temeljno ih isperite hladnom vodom. Na taj način moguće je odstraniti deo boje koji se još nije čvrsto vezao za materijal.

Ono što nikako ne bi trebalo da uradite jeste da obojenu odeću stavite u mašinu za sušenje. Visoka temperatura može dodatno da učvrsti neželjeni pigment u vlaknima, zbog čega kasnije uklanjanje postaje znatno teže.

Iz istog razloga, izbegavajte peglanje dok ne budete sigurni da su tragovi boje potpuno nestali.

Kako da vratite belinu odeći koja je povukla drugu boju?

Foto: Bowonpat Sakaew / Panthermedia / Profimedia

Prema savetu stručnjaka, jedan od načina da spasete obojeni beli veš jeste potapanje u odgovarajući rastvor za uklanjanje neželjenih pigmenata.

Za ovaj postupak može se koristiti sredstvo na bazi aktivnog kiseonika, pod uslovom da je bezbedno za određenu vrstu tkanine. Druga mogućnost su namenski preparati za uklanjanje boje koja se prenela sa jednog komada odeće na drugi tokom pranja.

Postupak je jednostavan, ali zahteva pažnju. U posudu sipajte vodu, dodajte odgovarajuću količinu sredstva prema uputstvu proizvođača, a zatim potopite odeću kojoj želite da vratite prvobitnu boju.

Važno je da ne koristite proizvoljno velike količine preparata u nadi da će delovati brže. Previše sredstva neće nužno dati bolje rezultate, a nepravilna upotreba može da ošteti osetljive materijale.

Koliko dugo obojeni veš treba da stoji u rastvoru?

Foto: Profimedia / Tanya Rozhnovskaya / Alamy / Alamy /

Šrader objašnjava da postupak potapanja može da traje nekoliko sati, dok je u slučajevima kada se boja jače vezala za vlakna ponekad potreban i duži tretman.

Međutim, trajanje zavisi od sastava tkanine i sredstva koje koristite. Pojedini preparati namenjeni uklanjanju prenete boje deluju za znatno kraće vreme, pa je neophodno pridržavati se uputstva sa pakovanja.

Posebnu pažnju obratite na etiketu odeće. Pamuk i pojedine sintetičke tkanine ne podnose iste temperature i hemijske tretmane, dok svila, vuna i drugi osetljivi materijali zahtevaju dodatni oprez.

Kada se potapanje završi, odeću ponovo operite u mašini, ali ovog puta odvojeno od ostalih stvari. Koristite uobičajeni deterdžent i izaberite najvišu temperaturu koju dozvoljava oznaka za održavanje tkanine.

Ne sušite odeću dok ne proverite rezultat

Foto: Shutterstock

Nakon ponovljenog pranja pažljivo pregledajte svaki komad veša, najbolje na dnevnom svetlu, kako biste proverili da li su tragovi neželjene boje nestali.

Ako su roze ili sivkaste mrlje i dalje vidljive, nemojte odmah posezati za sušilicom ili peglom. U zavisnosti od vrste materijala i preporuka proizvođača sredstva, postupak uklanjanja boje možda može da se ponovi.

Ipak, treba imati na umu da se belina ne može uvek potpuno vratiti, naročito ako je odeća već bila izložena visokoj temperaturi ili je pigment prodro duboko u vlakna.

Video: Pranje veša