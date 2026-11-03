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Glumica Anja Mit, koja je nedavno sa partnerom Vladimirom Petrovićem dobila sina Filipa, sve češće sa pratiocima deli trenutke iz porodične svakodnevice. Pored uživanja u majčinstvu, glumica očigledno voli da provodi vreme i u kuhinji, a sada je pokazala kakav je ručak pripremila u svom domu.

Na njenoj trpezi našli su se podvarak sa suvim mesom i domaća proja posuta semenkama, a Anja je fotografiju objavila na Instagramu uz kratku poruku.

Podvarak sa mesom i domaća proja koje je glumica Anja Mit pokazala na Instagramu. Foto: Instagram/anjamitofficial

- Otvorila sam sezonu podvarka - napisala je glumica.

Ovo nije prvi put da Anja pokazuje šta se kuva u njenoj kući. Ranije je delila fotografije domaće supe, ruske salate i drugih specijaliteta, ali i praznične dekoracije kojom je ukrasila porodični dom.

Podvarak je jedno od omiljenih tradicionalnih jela tokom hladnijih dana, a posebno je ukusan kada se kiseli kupus dugo krčka sa mesom, pa dodatno zapeče u rerni. Iako Anja nije otkrila po kom receptu ga priprema, donosimo vam jedan od načina da napravite sočan domaći podvarak sa svinjskim vratom i dimljenom slaninom.

Pogledajte u galeriji porodične fotografije glumice:

1/5 Vidi galeriju Anja Mit sa patnerom i sinom Filipom Foto: Printscreen/ Instagram/ anjamitofficial, Printscreen/Instagram/anjamitofficial

Recept za domaći podvarak sa mesom Sastojci: 2 glavice crnog luka

200 g dimljene slanine

1,3 kg svinjskog vrata

2 srednje glavice kiselog kupusa

2 kašike domaće masti

So i začini po ukusu Priprema:

Foto: Tatjana Urosevic / Panthermedia / Profimedia

Najpre sitno iseckajte crni luk i dimljenu slaninu, a svinjski vrat podelite na krupnije komade. Meso začinite po ukusu, dok kiseli kupus treba očistiti od tvrdog dela i iseći na tanke rezance. Ukoliko je previše kiseo ili slan, isperite ga hladnom vodom i dobro ocedite. U većoj šerpi rastopite mast, pa kratko propržite svinjski vrat sa obe strane, dok ne dobije rumenu koricu. Meso izvadite na tanjir, a na preostaloj masnoći dinstajte luk i slaninu dok ne omekšaju i puste aromu. Dodajte iseckani kiseli kupus i nastavite dinstanje oko sat vremena, uz povremeno mešanje i dolivanje manjih količina vode. Kada kupus omekša, prebacite ga u dublji pleh i preko njega rasporedite komade mesa. Blago ih utisnite u kupus, pa posudu pokrijte aluminijumskom folijom. Pecite u rerni zagrejanoj na 200 stepeni oko sat vremena, odnosno dok meso potpuno ne omekša. Pred kraj skinite foliju kako bi podvarak dobio lepu, zapečenu koricu.

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