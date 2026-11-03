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Prema pojedinim narodnim verovanjima, određene mesečeve mene povoljnije su za fermentaciju, pa se veruje da kupus tada može da bude ukusniji i hrskaviji.

Za novembar 2026. godine, kao pogodni datumi za kiseljenje izdvajaju se periodi od 3. do 7. novembra i 27. i 28. novembar.

Ipak, važno je imati na umu da ne postoje pouzdani naučni dokazi da položaj Meseca određuje kvalitet kiselog kupusa. Mnogo su važniji izbor povrća, pravilna količina soli i odgovarajuća temperatura tokom fermentacije.

Koji su najpovoljniji dani za kiseljenje kupusa?

Prema jednom od lunarnih kalendara koji se koriste u domaćinstvima, za pripremu zimnice u novembru 2026. preporučuju se sledeći datumi:

Foto: youtube/Domaći Kuhar

- Od 3. do 7. novembra – prvi predloženi period za kiseljenje kupusa.

- 27. i 28. novembar – drugi period koji se smatra povoljnim prema ovom kalendaru.

Oba termina padaju u vreme opadajućeg Meseca, što pojedina narodna verovanja povezuju sa uspešnijim čuvanjem namirnica i pripremom zimnice.

Ipak, preporuke se razlikuju od kalendara do kalendara. Pojedini izvori kao povoljne navode i 11–17, 19, 20, 23, 26. i 30. novembar. To pokazuje da ne postoji jedinstveno pravilo koje svi lunarni kalendari prate, pa ove datume treba posmatrati kao deo tradicije, a ne kao garanciju uspešne fermentacije.

Koje datume bi trebalo izbeći?

Prema tradicionalnim lunarnim tumačenjima, mlad i pun Mesec često se izdvajaju kao dani koje bi trebalo preskočiti prilikom kiseljenja kupusa.

Kiseli kupus u buretu Foto: youtube/Domaći Kuhar

U novembru 2026. mlad Mesec pada 9. novembra, dok je pun Mesec 24. novembra. Zbog toga oni koji prate lunarni kalendar mogu odlučiti da zimnicu pripremaju nekog drugog dana.

Međutim, nema naučnih dokaza da će kupus ukiseljen tokom mladog ili punog Meseca biti lošijeg kvaliteta. Ako su kupus, so, temperatura i uslovi fermentacije odgovarajući, rezultat može biti odličan bez obzira na datum.

Šta je zaista važno da bi kupus ostao hrskav?

Bez obzira na to koji dan izaberete, nekoliko pravila presudno je za uspešno kiseljenje.

Birajte čvrste glavice kupusa. Najbolji izbor su zdrave, zrele glavice srednje kasnih i kasnih sorti, bez truleži i oštećenja. Takav kupus uglavnom bolje zadržava strukturu tokom fermentacije.

Pazite na količinu soli. Za kilogram pripremljenog kupusa najčešće se koristi oko 20 grama soli, odnosno približno dva odsto težine povrća. Ako kupus kiselite u glavicama, koncentracija salamure određuje se prema receptu za tu metodu, pa se ove proporcije ne primenjuju automatski.

Dobro ga pritisnite. Kada se kupus isecka i pomeša sa solju, potrebno je da pusti sok. Zatim ga čvrsto rasporedite u čistu posudu, tako da bude prekriven sopstvenim sokom ili odgovarajućom salamuricom. Povrće koje ostane izloženo vazduhu podložnije je kvarenju.

Kiseli kupus u buretu Foto: ttatty / Alamy / Profimedia

Kontrolišite temperaturu. Fermentacija se odvija zahvaljujući korisnim mikroorganizmima, a previsoka temperatura može ubrzati proces i uticati na teksturu i ukus. Stabilni uslovi, odgovarajuća količina soli i pravilno skladištenje važniji su od izbora datuma prema lunarnom kalendaru.

Tokom fermentacije pratite izgled i miris kupusa, koristite čistu opremu i vodite računa da povrće ostane potopljeno. Ako se pojave neobične promene koje ukazuju na kvarenje, nemojte rizikovati konzumiranje.

Da li ipak treba pratiti lunarni kalendar?

Ako u vašoj porodici postoji običaj da se zimnica priprema premamesečevim menama, možete izabrati neki od tradicionalno preporučenih datuma. Za novembar 2026. to su, prema navedenom kalendaru, period od 3. do 7. novembra i 27. i 28. novembar.

Ipak, za dobar domaći kiseli kupus najvažniji su kvalitetne glavice, pravilno odmerena so, čista posuda i odgovarajući uslovi fermentacije. Upravo ti faktori, a ne položaj Meseca, imaju presudnu ulogu u tome da kupus bude ukusan, prijatno kiseo i hrskav.

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