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Pranje debele zimske jaknenije naročito zahtevno, ali sušenje može potrajati i nekoliko dana, posebno ako je model sa debelim punjenjem. Problem je još veći u manjim stanovima, gde nema dovoljno mesta za sušilicu, a hladno vreme otežava sušenje napolju. Ipak, postoje načini da se višak vlage brže ukloni i olakša sušenje, bez izlaganja jakne visokim temperaturama.

Suvi peškir će upiti deo vlage

Nakon pranja prvo proverite da li je višak vode uklonjen iz jakne. Ako je perete u veš mašini, izaberite centrifugu prema uputstvu na etiketi. Prejako okretanje nije pogodno za svaki materijal i vrstu punjenja, zato je važno pridržavati se preporuka proizvođača.

Ako je jakna i dalje veoma mokra, raširite je na velikom, suvom peškiru. Prekrijte je drugim delom peškira ili upotrebite još jedan, pa lagano pritisnite kako bi tkanina otpustila deo vlage. Nemojte jaknu snažno uvrtati ili cediti rukama jer možete oštetiti punjenje ili promeniti njen oblik.

Ako je jakna veoma mokra, suvim peškirom pokupite vlagu Foto: Shutterstock

Ovaj postupak neće potpuno osušiti jaknu, ali može pomoći da se ostatak vlage brže ukloni tokom sušenja na vazduhu.

Za sušenje izaberite čvrstu vešalicu koja može izdržati težinu mokre jakne. Okačite je na mesto gde ima dovoljno prostora sa svih strana. Ako je pritisnuta između druge odeće ili naslonjena na zid, vazduh će teže dopirati do svih delova, pa će se neki delovi sušiti duže.

Otvorite rajsferšlus, raširite rukave i proverite da li su džepovi prazni. Povremeno promenite položaj jakne kako bi vazduh lakše dopirao i do unutrašnjosti. Ako primetite da su rukavi ili donji deo još vlažni, namestite ih tako da ne budu preklopljeni jedan preko drugog.

Važno je i gde ćete je okačiti. Prednost dajte prostoriji u kojoj vazduh cirkuliše, a izbegavajte hladne i vlažne uglove gde se vlaga dugo zadržava.

Veoma mokru, tešku jaknu može biti bolje položiti na sušilicu za veš, posebno ako ima punjenje od perja. Tako se težina ravnomernije raspoređuje, a jaknu je lakše povremeno okrenuti i protresti. Važno je da vazduh može dopirati do obe strane.

Ventilator može skratiti vreme sušenja

Ako vam se jakna suši presporo, pokušajte sa ventilatorom. Postavite ga tako da vazduh struji oko jakne, a ne samo prema jednom mestu. Kretanje vazduha pomaže isparavanju vlage, bez potrebe za direktnim zagrevanjem materijala.

Redovno provetravanje prostorije je takođe korisno, posebno ako se u njoj suši više komada veša. Vlažan vazduh usporava sušenje, pa je dobro omogućiti izmenu vazduha, pod uslovom da spoljašnji uslovi to dozvoljavaju.

Ne na radijator

Iako se čini da će se jakna najbrže osušiti na radijatoru, visoka temperatura nije pogodna za sve vrste materijala i punjenja. Može oštetiti osetljive sintetičke tkanine, zaštitni sloj ili delove odeće, a dugotrajan direktan kontakt sa vrućom površinom može uticati i na oblik jakne.

Nemojte sušiti jaknu na raijatoru Foto: Shutterstock

Umesto da je stavite na radijator, postavite jaknu pored njega, na sigurnoj udaljenosti, ako je prostorija topla i dobro provetrena. Tako se može sušiti u toplijoj prostoriji bez direktnog izlaganja visokoj temperaturi.

Posebnu pažnju treba obratiti na modele punjene perjem. Kada se takve jakne pokvase, perje se može slepiti u grudvice, zbog čega punjenje više nije ravnomerno raspoređeno. Tokom sušenja jaknu zato povremeno nežno protresite i rukama razdvojite zbijene delove punjenja. Za modele sa perjem najbolje je slediti uputstva proizvođača jer neki zahtevaju poseban postupak sušenja.

Jakna mora biti potpuno suva

Spoljašnji deo jakne može delovati suvo, iako se u debljim delovima punjenja, šavovima i rukavima još zadržava vlaga. Zato je pre odlaganja u ormar treba pažljivo proveriti i ostaviti da se suši dok ne bude potpuno suva.

Ako je odložite dok je još vlažna, može poprimiti neprijatan miris, a u uslovima povećane vlage postoji i rizik od razvoja buđi. To je posebno važno kod debelih zimskih jakni koje se nakon pranja sporije suše iznutra nego spolja.

(Kurir.rs/Jutarnji.hr)

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