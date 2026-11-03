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Za ovaj trik dovoljna je polovina limuna. Kada se šporet potpuno ohladi, uklonite ostatke hrane, pa na masne delove nanesite malo limunovog soka. Ostavite da deluje dva do tri minuta, a zatim površinu prebrišite vlažnom krpom od mikrofibera. Na kraju je osušite čistom, mekom krpom kako ne bi ostali tragovi.

Limunska kiselina može da pomogne u uklanjanju lakših nečistoća i svežih masnih tragova, ali za stare i zagorele naslage masnoće ovaj postupak možda neće biti dovoljan.

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Limun Foto: Profimedia

Pre nego što isprobate trik, proverite uputstvo proizvođača, naročito ako imate staklokeramičku ili drugu osetljivu ploču. Kisela sredstva nisu pogodna za sve površine, pa limun koristite samo ako je takav način čišćenja dozvoljen.

Izbegavajte metalne žice, grube sunđere i druga abrazivna sredstva koja mogu da izgrebu ploču. Za svakodnevno čišćenje birajte meku krpu i sredstvo prilagođeno površini vašeg šporeta.

(Kurir.rs/Žena)

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 VIDEO: Čišćenje šporeta

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čišćenje šporeta Izvor: tiktok s_lou92