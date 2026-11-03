Presecite limun i njime pređite preko masnog šporeta: Posle 3 minuta fleke će početi da nestaju - bez ribanja!
- Masne fleke na šporetu mogu da se uklone limunovim sokom: nanesite ga na ohlađenu površinu, sačekajte dva do tri minuta i prebrišite mikrofiber krpom.
- Trik je dobar za lakše nečistoće i sveže tragove masnoće, ali stare i zagorele naslage možda neće skinuti.
- Pre upotrebe proverite uputstvo proizvođača, posebno za staklokeramičke i osetljive ploče, i izbegavajte abrazivna sredstva.
Za ovaj trik dovoljna je polovina limuna. Kada se šporet potpuno ohladi, uklonite ostatke hrane, pa na masne delove nanesite malo limunovog soka. Ostavite da deluje dva do tri minuta, a zatim površinu prebrišite vlažnom krpom od mikrofibera. Na kraju je osušite čistom, mekom krpom kako ne bi ostali tragovi.
Limunska kiselina može da pomogne u uklanjanju lakših nečistoća i svežih masnih tragova, ali za stare i zagorele naslage masnoće ovaj postupak možda neće biti dovoljan.
Pre nego što isprobate trik, proverite uputstvo proizvođača, naročito ako imate staklokeramičku ili drugu osetljivu ploču. Kisela sredstva nisu pogodna za sve površine, pa limun koristite samo ako je takav način čišćenja dozvoljen.
Izbegavajte metalne žice, grube sunđere i druga abrazivna sredstva koja mogu da izgrebu ploču. Za svakodnevno čišćenje birajte meku krpu i sredstvo prilagođeno površini vašeg šporeta.
(Kurir.rs/Žena)
VIDEO: Čišćenje šporeta