Za ovaj trik dovoljna je polovina limuna. Kada se šporet potpuno ohladi, uklonite ostatke hrane, pa na masne delove nanesite malo limunovog soka. Ostavite da deluje dva do tri minuta, a zatim površinu prebrišite vlažnom krpom od mikrofibera. Na kraju je osušite čistom, mekom krpom kako ne bi ostali tragovi.