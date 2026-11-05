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Novembar u mnogim krajevima može biti odličan period za ovaj posao, ali pravi trenutak zavisi od temperature zemljišta i vremenskih uslova. Uz nekoliko jednostavnih pravila, lukovice mogu uspešno da prezime i na proleće ukrase baštu prelepim cvetovima.

Lale, baš kao i narcisi i druge prolećne lukovice, zahtevaju period hladnoće kako bi se pravilno razvile i procvetale. Zbog toga je važno da se posade dok zemlja još nije smrznuta, ali i da imaju dovoljno vremena da se prilagode uslovima pre dolaska zime.

Prema savetima stručnjaka za baštovanstvo koje je objavio časopis The Spruce, idealno vreme za sadnju razlikuje se u zavisnosti od klime. Lukovice se najčešće sade kada temperatura zemljišta iznosi između četiri i 13 stepeni, pre nego što nastupe jači mrazevi.

Da li je kasno da u novembru posadite lale?

U krajevima sa blažom klimom novembar je sasvim pogodan za sadnju. U hladnijim područjima lukovice je najbolje posaditi ranije, kako bi imale dovoljno vremena da se ukorene pre nego što se zemlja zaledi.

Preporučeni termini razlikuju se prema klimatskim zonama, u hladnijim područjima, označenim kao zone 3–5, sadnja se obavlja od kraja septembra do početka oktobra. U zonama 6 i 7, koje imaju nešto blažu klimu, lukovice se mogu saditi od kraja oktobra do sredine novembra.

U toplijim krajevima, odnosno zonama 8 i 9, sadnja može da se obavi i kasnije, ali visoke temperature i previše vlage mogu negativno uticati na razvoj i trajnost biljaka.

Važno je znati da ne postoji jedan datum koji odgovara svim baštama. Na vreme sadnje utiču i lokalni vremenski uslovi, nadmorska visina, temperatura zemljišta, pa čak i nagib terena.

Koliko dugo lukovicama treba hladnoće?

Da bi lale u proleće lepo cvetale, lukovicama je uglavnom potrebno između 12 i 16 nedelja izlaganja niskim temperaturama. Upravo zbog toga jesenja sadnja ima važnu ulogu u njihovom razvoju.

U pojedinim toplijim krajevima lukovice se mogu saditi čak i u januaru, ali postoji rizik da biljke neće ponovo cvetati naredne godine. U takvim uslovima često je potrebno lukovice izvaditi iz zemlje, pravilno ih sačuvati, rashladiti i ponovo posaditi naredne sezone.

Mogu li lale da se gaje u zatvorenom prostoru?

Iako je moguće uzgajati lale u kući, ovaj način zahteva više pažnje nego sadnja na otvorenom. Biljkama su potrebni odgovarajući uslovi, pre svega dovoljno niska i stabilna temperatura. Za njihov razvoj preporučuje se prostor u kojem je oko 10 stepeni, što nije lako obezbediti u većini zagrejanih prostorija.

Mnogo praktičnije rešenje je sadnja u saksijama koje se drže napolju. Lale i druge prolećne lukovice dobro uspevaju u posudama, pod uslovom da imaju dovoljno prostora i dobru drenažu. Saksije se po potrebi mogu uneti u zatvoren prostor, na primer kada želite da uživate u cvetanju ili kada temperatura napolju padne ispod minus sedam stepeni.

Posebno obratite pažnju na otvore za odvod vode. Ako se vlaga zadržava u saksiji, lukovice mogu da istrule pre nego što dočekaju proleće.

Kako da sačuvate lukovice lala tokom zime?

Lale ne zahtevaju komplikovanu negu nakon sadnje, ali nekoliko važnih koraka može značajno da utiče na njihov uspeh. Najpre birajte zdrave, čvrste lukovice, bez tragova truljenja i oštećenja. Takođe, odaberite mesto na kojem će biljke imati dovoljno sunca, jer najbolje uspevaju na osunčanim položajima.

Zemljište mora biti rastresito i dobro drenirano. Izbegavajte delove bašte u kojima se voda zadržava nakon kiše ili zalivanja, jer prevelika vlažnost može dovesti do propadanja lukovica.

Prilikom sadnje postavite lukovicu šiljatim delom nagore. Ako niste sigurni koja strana treba da bude okrenuta prema površini, možete je položiti na bok – biljka će se sama usmeriti tokom rasta.

Dubina sadnje je takođe veoma važna. Lukovice se najčešće sade na dubinu od oko 15 do 20 centimetara. Tako se bolje štite od promena temperature, razvijaju snažnije stabljike, a životinjama je teže da ih iskopaju. Ako u bašti često imate problema sa štetočinama koje oštećuju lukovice, dobra alternativa mogu biti dublje saksije.

Nakon sadnje možete dodati tanak sloj malča. On pomaže da se temperatura zemljišta održava stabilnijom i usporava rast korova. Ipak, nemojte preterivati sa đubrivom. Lukovice imaju sopstvene zalihe hranljivih materija, a previše đubriva može da podstakne razvoj lišća na račun cvetova.

Kada završite sadnju, lukovice dobro zalijte kako bi se zemlja slegla i kako bi započeo proces ukorenjavanja. Tokom zime, međutim, vodite računa da ne preterujete sa zalivanjem. Ako je zemljište već vlažno zbog kiše ili snega, dodatna voda nije potrebna.

Uz pravilno odabrano mesto, odgovarajuću dubinu sadnje i umerenu količinu vode, lukovice lala imaće dobre uslove da prezime i na proleće vas obraduju raskošnim cvetovima.

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