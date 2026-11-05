5 sastojaka i univerzalna smesa je gotova: Recepti za najlepše sitne, slavske kolače!
- Recept nudi univerzalnu smesu za sitne kolače od mlevenog keksa, šećera, mleka i margarina ili maslaca.
- Od iste osnove mogu da se naprave rolat sa čokoladnim bananicama, kolač sa Jafa keksom, košnice sa kokosom i kuglice sa Oreo keksom.
- Autor navodi i dodatne varijante sa žele bombonama, rozen koricama, bademima, suvim grožđem, orasima i lešnicima.
Početak novembra je vreme kada sve više vremena provodimo u kući, a sezona slava kuca je takođe tu, pa dobrih, jednostavnih ideja za domaće kolače i torte nikad dosta.
Ukoliko ove godine ne želite da poručujete kolače, već hoćete da svojim rukama pripremite ukusne slatke zalogaje ovaj recept može da vam olakša dan i skrati vreme prirpeme dezerata koje svi obožavaju.
Pred vama je recept za univerzalno testo za sitne kolače u koje dodajte razne sastojke i tako od nje možte napraviti makar deset preukusnih dezerta.
Osnovna smesa za kolače
Sastojci:
- 1 kg mlevenog keksa
- 320 g šećera u prahu
- 400 ml mleka
- 450 g margarina ili maslaca
- 2 vanilin šećera
Sve sastojke sjediniti i dobro izmešati dok se ne dobije ujednačena smesa pogodna za oblikovanje i pripremu različitih kolača.
1. Rolat sa čokoladnim bananicama
Sastojci:
- 300 g osnovne smese
- 200 g čokolade za kuvanje
- 12 čokoladnih bananica
- 4 lista oblande
U osnovnu smesu dodajte prethodno otopljenu čokoladu i dobro sjedinite. Dobijenim filom premažite list oblande, a uz jednu ivicu poređajte čokoladne bananice.
Pažljivo urolajte, umotajte u vlažnu krpu i ostavite da odstoji oko 10 minuta. Nakon toga uklonite krpu, rolat umotajte u foliju i stavite u frižider da se dobro stegne. Pre služenja secite na kolutiće.
2. Kolač sa Jafa keksom
Sastojci:
- 300 g osnovne smese
- 2 lista oblande
- 50 g kokosa
- 10 komada Jafa keksa
Na prvi list oblande nanesite deo osnovnog fila, pa preko cele površine poređajte Jafa keks. Preko njega rasporedite još jedan sloj fila i prekrijte drugim listom oblande.
Ostavite da odstoji dva do tri sata kako bi se stegao, a zatim isecite na kocke.
3. Košnice sa kokosom
Sastojci:
- 300 g osnovne smese
- 100 g kokosa
- kalup za košnice
- šećer u prahu za posipanje kalupa
U osnovnu smesu dodajte kokos i dobro promešajte. Rukama oblikujte kuglice, pa ih stavljajte u kalupe za košnice koje ste prethodno posuli šećerom u prahu.
Pažljivo izvadite oblikovane kolačiće iz kalupa i poređajte ih na tacnu.
4. Kuglice sa Oreo keksom
Sastojci:
- 300 g osnovne smese
- 100 g mlevenog Oreo keksa
- 100 g čokolade za kuvanje
- 3 kašike ulja
U osnovnu smesu dodajte mleveni Oreo keks i dobro sjedinite. Oblikujte kuglice, a zatim ih umačite u čokoladu koju ste prethodno otopili sa uljem.
Stavljajte ih u papirne korpice i ostavite u frižideru da se čokolada stegne.
Još ideja za različite ukuse
Mogućnosti su gotovo neograničene! Ako u osnovnu smesu dodate žele bombone, možete napraviti ukusne trougliće ili rolat, koji možete preliti čokoladom ili uvaljati u kokos.
Ljubitelji rozen korica mogu ih nafilovati ovom smesom, a gornju koricu ukrasiti otopljenom čokoladom i mrvicama. Tako ćete dobiti još jednu vrstu kolača bez mnogo dodatnog posla.
Za ljubitelje orašastih plodova odlična ideja su kuglice sa bademima. Ispecite bademe, od osnovne smese napravite kuglice, u svaku stavite po jedan badem, a zatim ih uvaljajte u čokoladne ili keks mrvice.
Možete dodati i suvo grožđe, orahe, lešnike ili belu čokoladu i napraviti ukusne štanglice koje će se savršeno uklopiti na slavsku tacnu.
Najvažnije je da imate dobru osnovu, a sve ostalo prepustite mašti! Kombinujte omiljene sastojke, eksperimentišite sa ukusima i napravite bogatu kolekciju domaćih kolača uz mnogo manje truda i vremena.
(Kurir.rs/Glossy)
VIDEO: Tiramisu kuglice