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Početak novembra je vreme kada sve više vremena provodimo u kući, a sezona slava kuca je takođe tu, pa dobrih, jednostavnih ideja za domaće kolače i torte nikad dosta.

Ukoliko ove godine ne želite da poručujete kolače, već hoćete da svojim rukama pripremite ukusne slatke zalogaje ovaj recept može da vam olakša dan i skrati vreme prirpeme dezerata koje svi obožavaju.

Pred vama je recept za univerzalno testo za sitne kolače u koje dodajte razne sastojke i tako od nje možte napraviti makar deset preukusnih dezerta.

Osnovna smesa za kolače

Sastojci:

1 kg mlevenog keksa

320 g šećera u prahu

400 ml mleka

450 g margarina ili maslaca

2 vanilin šećera

Sve sastojke sjediniti i dobro izmešati dok se ne dobije ujednačena smesa pogodna za oblikovanje i pripremu različitih kolača.

Slavski kolači Foto: Profimedia

1. Rolat sa čokoladnim bananicama

Sastojci:

300 g osnovne smese

200 g čokolade za kuvanje

12 čokoladnih bananica

4 lista oblande

U osnovnu smesu dodajte prethodno otopljenu čokoladu i dobro sjedinite. Dobijenim filom premažite list oblande, a uz jednu ivicu poređajte čokoladne bananice.

Pažljivo urolajte, umotajte u vlažnu krpu i ostavite da odstoji oko 10 minuta. Nakon toga uklonite krpu, rolat umotajte u foliju i stavite u frižider da se dobro stegne. Pre služenja secite na kolutiće.

2. Kolač sa Jafa keksom

Sastojci:

300 g osnovne smese

2 lista oblande

50 g kokosa

10 komada Jafa keksa

Na prvi list oblande nanesite deo osnovnog fila, pa preko cele površine poređajte Jafa keks. Preko njega rasporedite još jedan sloj fila i prekrijte drugim listom oblande.

Ostavite da odstoji dva do tri sata kako bi se stegao, a zatim isecite na kocke.

3. Košnice sa kokosom

Košnice Foto: Madeleine Steinbach / Alamy / Profimedia

Sastojci:

300 g osnovne smese

100 g kokosa

kalup za košnice

šećer u prahu za posipanje kalupa

U osnovnu smesu dodajte kokos i dobro promešajte. Rukama oblikujte kuglice, pa ih stavljajte u kalupe za košnice koje ste prethodno posuli šećerom u prahu.

Pažljivo izvadite oblikovane kolačiće iz kalupa i poređajte ih na tacnu.

4. Kuglice sa Oreo keksom

Sastojci:

300 g osnovne smese

100 g mlevenog Oreo keksa

100 g čokolade za kuvanje

3 kašike ulja

U osnovnu smesu dodajte mleveni Oreo keks i dobro sjedinite. Oblikujte kuglice, a zatim ih umačite u čokoladu koju ste prethodno otopili sa uljem.

Stavljajte ih u papirne korpice i ostavite u frižideru da se čokolada stegne.

Kuglice Foto: Shutterstock

Još ideja za različite ukuse

Mogućnosti su gotovo neograničene! Ako u osnovnu smesu dodate žele bombone, možete napraviti ukusne trougliće ili rolat, koji možete preliti čokoladom ili uvaljati u kokos.

Ljubitelji rozen korica mogu ih nafilovati ovom smesom, a gornju koricu ukrasiti otopljenom čokoladom i mrvicama. Tako ćete dobiti još jednu vrstu kolača bez mnogo dodatnog posla.

Za ljubitelje orašastih plodova odlična ideja su kuglice sa bademima. Ispecite bademe, od osnovne smese napravite kuglice, u svaku stavite po jedan badem, a zatim ih uvaljajte u čokoladne ili keks mrvice.

Možete dodati i suvo grožđe, orahe, lešnike ili belu čokoladu i napraviti ukusne štanglice koje će se savršeno uklopiti na slavsku tacnu.

Najvažnije je da imate dobru osnovu, a sve ostalo prepustite mašti! Kombinujte omiljene sastojke, eksperimentišite sa ukusima i napravite bogatu kolekciju domaćih kolača uz mnogo manje truda i vremena.

VIDEO: Tiramisu kuglice