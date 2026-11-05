Stavite kašiku omekšivača i sode u vodu, pa prokuvajte: Trik koji vam ne padne na pamet dok vam ne zatreba
- Peškiri postaju grubi zbog ostataka deterdženta i minerala iz tvrde vode, pa je važno da se doza meri prema pakovanju i količini veša.
- Umesto kuvanja omekšivača sa sodom, savet je da se koristi propisana količina tokom ispiranja, uz dodatno ispiranje i dovoljno prostora u bubnju.
Izvadite peškir iz mašine, osušite ga, a on pod rukom grub kao da ste ga godinama prali na pogrešnom programu. Jedan kućni trik obećava da će mu vratiti mekoću ako ga potopite u prokuvanu mešavinu omekšivača i sode bikarbone. Pre nego što stavite šerpu na ringlu, vredi proveriti nešto mnogo jednostavnije. Koliko deterdženta sipate pri svakom pranju?
Zašto peškiri postanu grubi?
Vremenom se u vlaknima mogu nakupiti ostaci deterdženta i minerali iz tvrde vode. Peškiri zbog toga mogu da budu kruti i kad je tek opran. Ako svaki put sipate deterdžent odokativno, pogledajte dozu na pakovanju i prilagodite je količini veša i tvrdoći vode. Ostavite i malo prostora u bubnju da se peškiri tokom pranja lakše isperu.
Šta je s trikom sa sodom i omekšivačem?
Savet da se omekšivač prokuva sa sodom polazi od ideje da će mešavina osvežiti tkaninu i vratiti joj mekoću. Uputstvo za tečni omekšivač predviđa da se doda tokom ispiranja, u odgovarajuću pregradu mašine ili u vodu za ispiranje. Koristite ga u dozi navedenoj na pakovanju i preskočite zagrevanje na šporetu.
Šta da probate već pri sledećem pranju?
Operite peškire na programu i temperaturi koje dozvoljava etiketa. Odmerite deterdžent, nemojte prepuniti bubanj i, ako sumnjate da su u vlaknima ostali tragovi prethodnih pranja, uključite dodatno ispiranje. Peškire izvadite čim se ciklus završi i ostavite ih da se sasvim osuše pre nego što ih složite u ormar.