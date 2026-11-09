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Pihtije su nezaobilazan delikatest u slavskom periodu, a poslednjih godina sve su popularnije i među mlađim generacijama. Odlično se slažu uz svako predjelo. Evo kako da ih napravite sami, a biće bolje nego u restoranu.

Sastojci:

- 1 kg svinjskih nogica (po želji možete dodati butkice, repiće ili druge delove mesa)

- 2 glavice belog luka

- so po ukusu

- začin po ukusu

- biber

- lovorov list ili peršun po želji

- oko 3 litra vode

Foto: Iakov Filimonov / Alamy / Profimedia

Priprema

Svinjske nogice najpre dobro očistite i operite. Stavite ih u dublju šerpu, pa dodajte so, začin, biber, lovorov list ili peršun, ukoliko ih koristite, i beli luk.

Ako ne želite da aroma belog luka bude previše izražena, možete ga dodati kasnije, prilikom sipanja pihtija u tanjire.

Preko mesa nalijte dovoljno vode, otprilike tri litra, a po potrebi i više. Važno je da odmah sipate dovoljnu količinu jer se voda tokom kuvanja ne doliva naknadno.

Pihtije kuvajte na tihoj vatri nekoliko sati, sve dok meso ne počne da se odvaja od kostiju, a količina tečnosti se značajno ne smanji.

Kada su nogice skuvane, izvadite meso i kosti, a meso sitno iseckajte. Ukoliko beli luk niste dodali tokom kuvanja, oljuštite nekoliko čenova, sitno ih naseckajte i rasporedite po tanjirima.

Najpre u posude stavite usitnjeno meso, a zatim ga prelijte procedjenom, zamućenom tečnošću u kojoj se kuvalo.

Ostavite pihtije da se ohlade na sobnoj temperaturi, a potom ih prebacite u frižider kako bi se potpuno stegle.





Pihtije možete sipati i u jednu veću tepsiju, a kada se stegnu, iseći ih na kocke i tako poslužiti. Preko njih možete posuti malo aleve paprike, koja će im dati lep izgled i dodatnu aromu. Za posebno bogat ukus, mnoge domaćice preporučuju pripremu pihtija od dimljenog mesa, koje ovom tradicionalnom specijalitetu daje prepoznatljiv miris i ukus.