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Pregledanje tuđih profila i fotografija na društvenim mrežama mnogima je svakodnevna navika, ali jedan pogrešan klik ponekad može da izazove pravu neprijatnost. Upravo o takvim situacijama povela se rasprava na Reditu, gde su korisnici otkrili koga krišom prate i kakve su im se nezgode zbog toga dogodile.

"Da li nekoga pratite po društvenim mrežama i da li vam se ikada dogodila neka neprijatna situacija zbog toga?", upitala je jedna Hrvatica, a zatim priznala: "Lično volim da bacim pogled, a do sada nije bilo ničeg neprijatnog. Valjda sam dovoljno oprezna."

"Kad je bal..."

Jedna korisnica ispričala je da je pre nekoliko godina sanjala muškarca kojeg dugo nije videla, pa je odlučila da proveri šta se dešava u njegovom životu.

"Pre par godina sanjala sam lika kojeg dugo nisam videla i onda otišla na Instagram da vidim gde je. Lajkovala sam mu sliku staru nekih šest godina... A onda sam, za svaki slučaj, lajkovala još nekoliko starih fotografija. Kad je bal, nek' je maskenbal", napisala je.

Druga korisnica priznala je da je tokom pregledanja nečijeg profila slučajno poslala zahtev za prijateljstvo, a jedan muškarac joj je poručio da pravi stručnjaci za takve stvari koriste lažne profile.

"Shvatila sam da je oženjen"

Jedna korisnica prisetila se i kako je još u srednjoj školi, pokušavajući da pronađe profil dečka koji joj se dopadao, njegovo ime i prezime greškom objavila u svom statusu na Fejsbuku. Nakon tog blama otvorila je lažne profile na Instagramu i Fejsbuku.

Međutim, jedna priča pokazala je da ovakvo pregledanje profila može i da otkrije ozbiljnu prevaru. Korisnica je ispričala da je pre deset godina, nakon što je počela da se viđa sa jednim muškarcem, na njegovom Fejsbuku pronašla fotografiju srećne porodice i shvatila da je oženjen.

Kada ga je suočila sa otkrićem, pokušao je da je ubedi da je brak završen i da sa suprugom živi kao cimer. Čak je i zaplakao, ali ona nije promenila odluku da prekine odnos. Nekoliko godina kasnije srela ih je zajedno i, kako kaže, bili su lepa i srećna porodica.

Posebno je nasmejala komentatore detaljem o nalepnici "beba u kolima" na njegovom automobilu. Kada joj je rekao da je tek kupio vozilo i da nije stigao da je skine, odgovorila mu je: "Ne brini, imam ja nokte", a zatim je sama odlepila nalepnicu. I danas se pita kako je to objasnio supruzi.

Znak beba u autu Foto: Andrii Shevchuk / Alamy / Profimedia

Šta kaže psihologija?

Iako se o ovakvim navikama često govori kroz šalu, istraživanja pokazuju da praćenje profila bivših partnera na društvenim mrežama nije retkost.

Psihološkinja Tara C. Maršal proučavala je vezu između praćenja bivših partnera na društvenim mrežama i emocionalnog oporavka nakon raskida. Utvrdila je da je češće pregledanje Fejsbuk profila bivšeg partnera povezano sa većom emocionalnom uznemirenošću, negativnim osećanjima, čežnjom za bivšim partnerom i slabijim ličnim napretkom nakon raskida.

Novije istraživanje iste psihološkinje, objavljeno u martu 2026. godine u naučnom časopisu Computers in Human Behavior, dodatno se bavilo ovom pojavom. Kroz četiri studije, u kojima je učestvovalo ukupno 762 ispitanika, istraživači su utvrdili da je namerno traženje informacija o bivšem partneru na društvenim mrežama povezano sa većom uznemirenošću nakon raskida. Čak i slučajno nailaženje na njegove objave može da izazove negativne emocije.

Rezultati su pokazali i da ovakvo praćenje može da podstakne ljubomoru, a taj efekat bio je izraženiji u pojedinim analizama kod osoba sa izraženijom anksioznom privrženošću.

(Kurir.rs/Dnevno.hr)

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