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Nekada se na slavu išlo sa jabukom, kafom ili šećerom u kocki. Danas se među poklonima nađu i kompleti posuđa i mali kućni aparati, a sasvim je dovoljno da ponesete jednu sitnicu.

Šta se nekada nosilo na slavu?

Jabuka, šećer u kocki, kafa ili flaša pića bili su uobičajeni darovi. Danas se najčešće nose vino, kafa, cveće ili čokolada, a ako u kući ima dece, mnogi gosti ponesu i neki slatkiš za njih.

Ako dobro poznajete domaćine, izbor je još lakši. Ponesite kafu koju inače piju ili ratluk koji vole da posluže uz nju. Ako želite nešto drugačije, možete složiti malu korpu sa voćem. Sasvim je u redu da se zadržite i na jednoj flaši vina.

Mali znak pažnje za domaćina je red i običaj Foto: Pawparazzi / Alamy / Profimedia

Da li je nepristojno doći na slavu bez poklona?

Poklon domaćinu stvar je običaja i pažnje, a na slavu možete otići i praznih ruku. Ako ipak želite nešto da ponesete, birajte skroman dar koji će domaćin moći da iskoristi.

Isto važi i za slavsku trpezu. Ako vas domaćini dočekaju skromnije nego prošle godine, nema razloga da im to zamerite. Na slavu se ide da domaćinu čestitate dan porodičnog sveca i provedete vreme zajedno. Zato, ako se pred polazak dvoumite da li uz kafu treba da kupite još nešto, slobodno krenite. Kafa je dovoljna.

(Kurir.rs/Nportal)

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