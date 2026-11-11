Simboli na etiketi odeće za pranje, sušenje i peglanje

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Gotovo svako pre pranja veša pogleda etiketu kako bi proverio na kojoj temperaturi sme da pere garderobu. Međutim, pored dobro poznatih brojeva 30, 40 i 60, na etiketama se nalaze i drugi simboli čije značenje mnogi ne poznaju. Jedan od njih je mali trougao, koji može da bude presudan kada pokušavate da uklonite tvrdokorne fleke ili izbelite odeću.

Stručnjaci kompanije „Tajd“, poznatog proizvođača deterdženata, objašnjavaju da trougao označava da li je dozvoljena upotreba sredstava za izbeljivanje. Pogrešno tumačenje ovog znaka može da dovede do trajnog oštećenja tkanine, gubitka boje ili pojave fleka koje više nije moguće ukloniti.

Simboli na etiketi odeće za pranje, sušenje i peglanje Foto: Carolyn Jenkins / Alamy / Profimedia

Značenje ovog simbola zavisi od toga kako je nacrtan. Prazan trougao označava da je izbeljivanje dozvoljeno, uključujući sredstva na bazi hlora i kiseonika.

Međutim, ako se unutar trougla nalaze dve kose linije, dozvoljena su isključivo sredstva za izbeljivanje bez hlora, odnosno ona na bazi kiseonika. Ova razlika posebno je važna kod garderobe od osetljivijih materijala i obojenih tkanina.

Precrtan trougao, s druge strane, znači da izbeljivanje uopšte nije dozvoljeno. U tom slučaju treba izbegavati i sredstva za uklanjanje fleka koja sadrže sastojke za izbeljivanje.

Jedna ili dve linije ispod simbola menjaju pravila pranja

Simboli na etiketi odeće za pranje, sušenje i peglanje Foto: Anatoly Vartanov / Alamy / Profimedia

Osim trougla, posebnu pažnju treba obratiti na znak koji podseća na posudu napunjenu vodom. Broj unutar nje pokazuje najvišu dozvoljenu temperaturu pranja, ali linije ispod posude otkrivaju koji program treba izabrati.

Kada ispod simbola nema linija, garderoba može da se pere na uobičajenom programu, uz poštovanje naznačene temperature.

Jedna horizontalna linija označava blaži program, sa manje intenzivnim okretanjem bubnja i pažljivijim centrifugiranjem. Takvo pranje često odgovara sintetičkim materijalima i odeći koja se lako gužva.

Dve linije znače da je neophodan veoma blag program, namenjen osetljivim materijalima, poput pojedinih vunenih i drugih delikatnih odevnih predmeta.

Važno je i da se ovi simboli ne mešaju sa oznakom ruke u posudi sa vodom, koja pokazuje da je predviđeno ručno pranje.

Foto: Carolyn Jenkins / Alamy / Profimedia

Krug na etiketi nije isto što i znak za sušilicu

Jedan od simbola koji često zbunjuje jeste običan krug. On se odnosi na profesionalno čišćenje odeće, a slova unutar njega pokazuju koji postupak sme da se primeni.

Slova P i F označavaju različite vrste rastvarača dozvoljenih za profesionalno hemijsko čišćenje. Slovo W znači da je dozvoljeno profesionalno mokro čišćenje, koje se izvodi posebnom opremom i nije isto što i uobičajeno pranje kod kuće.

Ako je krug precrtan, označeni postupak profesionalnog čišćenja nije dozvoljen. Jedna ili dve linije ispod kruga dodatno ukazuju na potrebu za blažim tretmanom.

S druge strane, krug unutar kvadrata označava mašinsko sušenje veša. Tačkice unutar kruga ukazuju na dozvoljenu temperaturu sušenja, dok precrtan simbol znači da odeću ne treba stavljati u mašinu za sušenje.

Foto: Andriy Popov / Panthermedia / Profimedia

I simbol pegle krije važno upozorenje

Na etiketama se nalazi i dobro poznat znak pegle, ali nije dovoljno samo proveriti da li je peglanje dozvoljeno.

Tačkice unutar simbola označavaju maksimalnu temperaturu: jedna upućuje na nisku, dve na srednju, a tri na visoku temperaturu. Precrtana pegla znači da određeni odevni predmet ne sme da se pegla.

Video: Pranje veša