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Slavska trpeza često je toliko bogata da vam je teško da odlite svim specijalitetima koji se na njoj nađu. Od predjela, sarme i pečenja, preko ruske salate, do nekoliko vrsta kolača, mnogi tokom slave pojedu znatno više nego što im je potrebno. A onda, kada se gozba završi, počinju poznate tegobe - stomak je težak, javlja se nadutost, mučnina, gorušica, a ponekad i bol u stomaku.

Kada pojedemo previše hrane, želudac se rasteže kako bi je primio, a varenje može da traje duže nego inače. Posebno problematična može da bude kombinacija masne, začinjene i slatke hrane, naročito ako se uz nju konzumiraju gazirana pića i alkohol. Ipak, postoje jednostavni načini da sebi olakšate ove neprijatnosti.

1. Nemojte odmah da legnete

Iako posle obilnog obroka mnogi jedva čekaju da se ispruže, ležanje može da pogorša gorušicu i vraćanje želudačne kiseline u jednjak. Umesto toga, ostanite uspravni i prošetajte laganim tempom 10 do 15 minuta. Blago kretanje može da pomogne varenju i ublaži osećaj težine.

2. Pijte vodu u manjim gutljajima

Posle obilnog obroka nije potrebno da odjednom popijete veliku količinu vode. Pijte polako, u manjim gutljajima, kako biste ostali hidrirani, a da pritom dodatno ne opteretite želudac. Izbegavajte gazirana pića jer mogu da pojačaju nadutost.

Pijte vodu u malim gutljajima Foto: Shutterstock

3. Napravite pauzu od hrane

Nemojte da pokušavate da ublažite mučninu tako što ćete odmah da pojedete nešto drugo. Dajte želucu vremena da svari ono što ste već uneli. Kada ponovo ogladnite, izaberite manji i laganiji obrok.

4. Izbegavajte još masne i začinjene hrane

Ako ste preterali sa pečenjem, ruskom salatom i drugim kaloričnim specijalitetima, naredni obrok neka bude jednostavniji. Supe, kuvano povrće, pirinač i druge lakše namirnice mogu biti bolji izbor dok se stomak ne smiri.

Ublažava gorušicu, smanjuje blagu mučninu i doprinosi boljem metabolizmu Foto: Shutterstock

5. Čaj može da prija, ali birajte pažljivo

Čaj od kamilice nekim ljudima prija kada imaju osećaj nelagodnosti u stomaku. Đumbir može da pomogne kod mučnine, ali nije neophodan i ne odgovara svima. Ako imate gorušicu, imajte na umu da nana kod nekih osoba može dodatno da pogorša tegobe.

Povremena težina u stomaku nakon obilnog obroka najčešće prolazi sama, ali jak ili uporan bol u stomaku, ponovljeno povraćanje, bol u grudima, otežano disanje ili krv u povraćenom sadržaju nisu simptomi koje treba da pripisujete običnom prejedanju. U takvim situacijama potrebno je da potražite medicinsku pomoć.

VIDEO: Slavska trpeza