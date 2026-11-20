Kako skinuti vosak od slavske sveće sa stolnjaka

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Kada vosak kapne na stolnjak, najgore što možete da uradite jeste da ga odmah trljate ili grebete oštrim nožem, jer ćete tako samo uništiti tkaninu i utrljati masnoću još dublje u niti. Umesto toga, pustite da se vosak sasvim stvrdne i ohladi, pa tek onda rubom obične plastične kartice lagano sastružite krupnije naslage.

Kako skinuti vosak od slavske sveće sa stolnjaka Foto: Nebojša Mandić

Trik sa peglom i papirnim ubrusom

Ono što ostane u tkanju najefikasnije se izvlači pomoću tople pegle i običnog kuhinjskog ubrusa. Stavite nekoliko listova papira direktno preko fleke, dok jedan sloj podmetnete ispod samog stolnjaka kako biste zaštitili površinu na kojoj radite. Peglu uključite na najnižu temperaturu, uz obavezno isključenu paru, i lagano je pritisnite preko ubrusa. Pod uticajem toplote vosak će ponovo omekšati, a papir će ga upiti. Pomerajte ubrus na čiste delove i ponavljajte ovaj potez dok tkanina ne ostane bez ijednog traga voska.

Kako peglom i ubrusom skinuti vosak od slavske sveće sa stolnjaka Foto: Shutterstock

Oprez sa delikatnim tkaninama

Imajte na umu da ovakvo zagrevanje nije bezbedno za svaku vrstu tekstila, pa ga kod svile, čipke i sličnih nežnih stolnjaka nikako ne treba primenjivati. Ako nakon uklanjanja voska na platnu ostane bledunjava masna mrlja, nakapajte malo tečnog deterdženta za pranje veša pravo na to mesto, sačekajte nekoliko minuta da sredstvo odradi svoje, a zatim stolnjak ubacite na pranje prateći preporuke proizvođača sa deklaracije.

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