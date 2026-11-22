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Jedan naizgled mali poklon može da nosi uspomenu koja traje čitav život. Upravo to je otkrila Ruskinja koja se preselila u Srbiju, a koja je na društvenim mrežama podelila svoje oduševljenje jednim našim običajem - poklanjanjem zlatnika povodom rođenja deteta ili njegovog krštenja.

Ona je istakla koliko joj se dopada ideja da dete dobije nešto što neće samo da obraduje roditelje u tom trenutku, već može da sačuva i kada odraste, a jednog dana čak i da ostavi svojoj deci. Za razliku od igračaka, odeće i drugih poklona koji se vremenom prerastu ili potroše, zlatnik može da ostane porodična uspomena koja se prenosi s kolena na koleno.

Iako je ovaj običaj mnogima u Srbiji dobro poznat, možda ne razmišljamo često o tome zašto se detetu poklanja baš zlato i kakvu poruku takav dar nosi.

Zašto se bebama poklanja zlatnik?

Darivanje zlatnika deo je tradicije na našim prostorima i vezuje se za važne životne trenutke, među kojima su rođenje deteta, krštenje i venčanje. Ipak, kada je reč o novorođenčetu, ovaj poklon ima posebno značenje. Zlato se u tradicionalnoj simbolici povezuje sa suncem, svetlošću, životom, srećom i blagostanjem. Njegova trajnost dodatno doprinosi simbolici poklona, odnosno želja je da dete prati sreća, da ima sigurnu budućnost i da mu život bude ispunjen napretkom.

Etnolog dr Miloš Matić objasnio je za RTS da se zlato u opštoj simbolici sveta povezuje sa Suncem, koje predstavlja izvor energije i života. Govoreći o njegovom darivanju, ukazao je i na simboliku savršenstva koju zlato nosi. Zbog toga zlatnik nije samo vredan predmet, već i svojevrsna želja da dete od prvih dana prati sve ono najbolje.

Kum često poklanja zlatnik za krštenje

Zlatnik se često poklanja i prilikom krštenja, a u tradicionalnoj praksi posebno mesto među darodavcima ima kum. On detetu može da pokloni zlatnik ili komad zlatnog nakita kao uspomenu na važan duhovni događaj. Ipak, kada je reč o rođenju deteta, ne postoji jedno pravilo o tome ko mora da kupi zlatnik. To mogu da budu baba i deda, kumovi, rodbina ili bliski prijatelji porodice. Običaji se razlikuju od porodice do porodice i od kraja do kraja.

Poklon koji može da postane porodično nasleđe

Možda je upravo u tome i najlepši deo ovog običaja. Kada dete dobije zlatnik, ono možda još ne može da razume njegovu vrednost, ali roditelji znaju da čuvaju nešto što će jednog dana da ima posebno značenje. Zlatnik može da ostane sačuvan decenijama, da podseća na dan rođenja ili krštenja, na ljude koji su bili tu i na ljubav sa kojom je poklonjen. Kada dete odraste, može da ga sačuva kao uspomenu, a kasnije i da ga prenese svojoj deci.

U vremenu kada se pokloni često biraju prema tome šta je trenutno popularno ili potrebno, ovaj običaj podseća da najlepši darovi nisu uvek oni koji seodmah koriste. Ponekad je njihova najveća vrednost upravo u tome što čuvaju priču koja traje mnogo duže od jednog dana slavlja.

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