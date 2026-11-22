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Ako želite gust i kremast grašak, a ne koristite zapršku, brašno ili krompir, postoji jednostavan trik koji može da vam pomogne. Tajna je u jednoj kašici oljuštenog prosa, koje tokom kuvanja omekša i prirodno zgusne jelo.

Pre dodavanja, proso je potrebno dobro isprati pod mlazom vode, a zatim ga ubaciti u šerpu zajedno sa graškom i vodom ili supom. Kako se kuva, zrnevlje omekšava i oslobađa skrob, zbog čega čorba dobija gušću i kremastiju teksturu.

Proso Foto: Thinkstock

Najbolje je što proso ne menja ukus jela, pa ga možete koristiti i kada pripremate posni grašak i kada kuvate verziju sa mesom. Nema potrebe za dodatnim blendiranjem ili pripremom zaprške, a dovoljna je samo jedna kašika ovog sastojka.

(Kurir.rs/Najžena)

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