Ni kapi ulja, nema ni brašna, ni krompira: Kako da zgusnete grašak bez zaprške, a da mu ne promenite ukus
- Jedna kašika oljuštenog prosa može prirodno da zgusne grašak i učini ga kremastijim, bez zaprške, brašna ili krompira.
- Proso treba dobro isprati, pa ga kuvati zajedno sa graškom i vodom ili supom.
- Ne menja ukus jela, pa je pogodno i za posni grašak i za verziju sa mesom.
Ako želite gust i kremast grašak, a ne koristite zapršku, brašno ili krompir, postoji jednostavan trik koji može da vam pomogne. Tajna je u jednoj kašici oljuštenog prosa, koje tokom kuvanja omekša i prirodno zgusne jelo.
Pre dodavanja, proso je potrebno dobro isprati pod mlazom vode, a zatim ga ubaciti u šerpu zajedno sa graškom i vodom ili supom. Kako se kuva, zrnevlje omekšava i oslobađa skrob, zbog čega čorba dobija gušću i kremastiju teksturu.
Najbolje je što proso ne menja ukus jela, pa ga možete koristiti i kada pripremate posni grašak i kada kuvate verziju sa mesom. Nema potrebe za dodatnim blendiranjem ili pripremom zaprške, a dovoljna je samo jedna kašika ovog sastojka.
(Kurir.rs/Najžena)
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