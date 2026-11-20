Kupus više nikada nećete spremati po starom: Zamenite lonac tiganjem i dobićete prilog koji briše sve sa tanjira
Kao jedno od najjeftinijih i najdostupnijih povrća,kupus se zbog svoje velike primenljivosti redovno jede u domaćinstvima širom naših krajeva. Uprkos tome, uvreženo je mišljenje da se on najbolje sprema isključivo kuvanjem, što je pogrešan pristup. Postoji daleko lakši postupak kojim ovo povrće dobija neuporedivo bogatiju aromu, a pritom ne iziskuje dugo stajanje pored šporeta niti napredno kuvarsko znanje.
Tokom kuvanja u vodi kupus ostaje bez značajnog dela vitamina i minerala, dok na tanjiru neretko završi kao bljutav dodatak glavnom jelu. Želeći da izvuče maksimum iz njegove arome, poznata gastro-blogerka Mimi Harison na svom sajtu Beat the Budget istakla je da je kratko dinstanje neuporedivo bolji izbor.
"Prošla su vremena kada se kupus kuvao kao što su to radile naše bake", istakla je ona i pozvala pratioce da daju šansu njenom brzom receptu za dinstanu varijantu.
"Jednostavnost i ukus ovog izvrsnog priloga nateraće vas da poželite da ga poslužite uz svaki obrok", navela je Harisonova.
Puter i pistaći kao ključni dodaci
Kako sama ističe, glavni trik za savršen ukus kupusa, ali i "bilo kojeg povrća", leži u termičkoj obradi na puteru.
"Puter pomaže da se kupus termički obradi i lagano zapeče, karamelizuje njegovu spoljašnju površinu i daje mu bogat, puterasti ukus", pojasnila je blogerka.
Za one koji žele da podignu ovo jelo na viši nivo, njen predlog je ubacivanje pistaća koji unose neočekivanu hrskavost i zanimljivu strukturu, prenosi Ekspres.
Sastojci za dinstani kupus sa pistaćima
Za pripremu ovog specijaliteta potrebno je da obezbedite sledeće namirnice:
- jedna glavica kupusa, nasečena na tanke trake
- tri čena belog luka, sitno naseckana
- 50 grama slanog putera
- 50 grama slanih pistaća
- sok isceđen iz polovine limuna
- so i biber
- jedna kafena kašičica tucane ljute paprike u pahuljicama
Priprema gotova za petnaestak minuta
U prostranom tiganju zagrejte puter na umereno jakoj vatri dok se sasvim ne rastopi, pa ubacite nasečeni kupus. Posolite i pobiberite po sopstvenom ukusu i dinstajte između 10 i 15 minuta. Pred sam kraj, u poslednja dva minuta pečenja, umešajte čili pahuljice, polovinu pripremljenih pistaća i seckani beli luk.
Čim povrće postane mekano i lepo zapečeno, sklonite posudu sa ringle i prelijte sve limunovim sokom, a onda dobro sjedinite sastojke mešanjem. Neposredno pre iznošenja na sto pospite jelo sveže mlevenim crnim biberom, ostatkom pistaća i sa još malo soli, čime dobijate mirisan i hrskav prilog koji će vas naterati da zauvek promenite navike u kuhinji.
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