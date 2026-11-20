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Kao jedno od najjeftinijih i najdostupnijih povrća,kupus se zbog svoje velike primenljivosti redovno jede u domaćinstvima širom naših krajeva. Uprkos tome, uvreženo je mišljenje da se on najbolje sprema isključivo kuvanjem, što je pogrešan pristup. Postoji daleko lakši postupak kojim ovo povrće dobija neuporedivo bogatiju aromu, a pritom ne iziskuje dugo stajanje pored šporeta niti napredno kuvarsko znanje.

Kako izdinstati kupus na puteru Foto: Sergii Koval / Alamy / Profimedia

Tokom kuvanja u vodi kupus ostaje bez značajnog dela vitamina i minerala, dok na tanjiru neretko završi kao bljutav dodatak glavnom jelu. Želeći da izvuče maksimum iz njegove arome, poznata gastro-blogerka Mimi Harison na svom sajtu Beat the Budget istakla je da je kratko dinstanje neuporedivo bolji izbor.

"Prošla su vremena kada se kupus kuvao kao što su to radile naše bake", istakla je ona i pozvala pratioce da daju šansu njenom brzom receptu za dinstanu varijantu.

"Jednostavnost i ukus ovog izvrsnog priloga nateraće vas da poželite da ga poslužite uz svaki obrok", navela je Harisonova.

Puter i pistaći kao ključni dodaci

Kako sama ističe, glavni trik za savršen ukus kupusa, ali i "bilo kojeg povrća", leži u termičkoj obradi na puteru.

Kako izdinstati kupus na puteru Foto: Dejan Krsmanovic / Alamy / Profimedia

"Puter pomaže da se kupus termički obradi i lagano zapeče, karamelizuje njegovu spoljašnju površinu i daje mu bogat, puterasti ukus", pojasnila je blogerka.

Za one koji žele da podignu ovo jelo na viši nivo, njen predlog je ubacivanje pistaća koji unose neočekivanu hrskavost i zanimljivu strukturu, prenosi Ekspres.

Sastojci za dinstani kupus sa pistaćima

Za pripremu ovog specijaliteta potrebno je da obezbedite sledeće namirnice:

jedna glavica kupusa, nasečena na tanke trake

tri čena belog luka, sitno naseckana

50 grama slanog putera

50 grama slanih pistaća

sok isceđen iz polovine limuna

so i biber

jedna kafena kašičica tucane ljute paprike u pahuljicama Priprema gotova za petnaestak minuta

Kako izdinstati kupus na puteru Foto: RINA

U prostranom tiganju zagrejte puter na umereno jakoj vatri dok se sasvim ne rastopi, pa ubacite nasečeni kupus. Posolite i pobiberite po sopstvenom ukusu i dinstajte između 10 i 15 minuta. Pred sam kraj, u poslednja dva minuta pečenja, umešajte čili pahuljice, polovinu pripremljenih pistaća i seckani beli luk.

Čim povrće postane mekano i lepo zapečeno, sklonite posudu sa ringle i prelijte sve limunovim sokom, a onda dobro sjedinite sastojke mešanjem. Neposredno pre iznošenja na sto pospite jelo sveže mlevenim crnim biberom, ostatkom pistaća i sa još malo soli, čime dobijate mirisan i hrskav prilog koji će vas naterati da zauvek promenite navike u kuhinji.

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