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Turšija je nezaobilazan deo zimnice u mnogim domaćinstvima, a gotovo svaka porodica ima svoj recept. Dok se kod nas najčešće priprema od paprike, karfiola, šargarepe, krastavaca i zelenog paradajza, u pojedinim tradicionalnim slovačkim receptima dodaje se i jedan neočekivan sastojak – kruška, koja ovoj kiseloj salati daje posebnu aromu i blagu slatkoću.

Iako spoj slatkog voća i kiselog povrća na prvi pogled deluje neobično, objašnjenje je jednostavno. Tokom stajanja u salamuri, kruška postepeno otpušta aromu i deo prirodnih šećera, dajući turšiji blagu slatkastu notu koja ublažava oštrinu kiselog ukusa.

Pritom ne mora da dominira ukusom, već može samo da ga dopuni. Njena voćna aroma lepo se slaže sa paprikom, šargarepom i karfiolom, dok uz zeleni paradajz stvara prijatan slatko-kiseli kontrast.

Kruška zimnici daje poseban ukus Foto: Shutterstock

Birajte čvrste, zrele kruške, jer prezreli i mekani plodovi tokom stajanja mogu da se raspadnu i naruše izgled zimnice.

Kruške dobro operite, uklonite peteljke, semenke i oštećene delove, pa ih isecite na četvrtine ili krupnije kriške. Pripremljeno povrće poređajte u čistu teglu, a između njega rasporedite komade kruške. Po želji dodajte beli luk, biber u zrnu ili slačicu, u skladu sa receptom koji koristite.

Za početak je dovoljna jedna manja kruška na teglu od dva do tri litra, kako bi njena aroma dopunila ukus povrća, a da ga ne nadjača.

Turšija Foto: amphotos / Alamy / Profimedia

Ipak, kruška ne zamenjuje so, sirće niti druge sastojke potrebne za pravilno konzerviranje. Njeno dodavanje ne garantuje ni hrskavost povrća ni brže kiseljenje, pa je važno pridržavati se proverenog recepta, naročito propisanog odnosa vode, sirćeta i soli.

Ako volite da isprobavate nove ukuse, ovaj dodatak iz slovačke kuhinje može biti zanimljiva ideja za zimnicu. Blaga voćna aroma kruške daje poznatoj kombinaciji povrća nešto drugačiji ukus.

(Kurir.rs/Žena)

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