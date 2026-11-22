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Krštenje u Pravoslavnoj crkvi predstavlja poseban i svečan događaj, bilo da je reč o krštenju deteta ili odrasle osobe. Pored duhovnog značaja, mnogi se pred ovaj važan dan pitaju kako bi trebalo da se obuku i šta se smatra primerenim izborom za odlazak u crkvu. Iako ne postoje stroga pravila koja određuju svaki komad odeće, preporučuje se pristojno, odmereno i svečano oblačenje, uz poštovanje običaja i prostora u kojem se obred obavlja. Cilj nije da odeća bude skupa ili upadljiva, već da svojim izgledom pokažemo poštovanje prema ovom posebnom trenutku.

Kako žene treba da se obuku za krštenje?

Kada je reč o ženama, najbolji izbor je elegantna i svedena kombinacija koja istovremeno pruža udobnost. Haljine i suknje primerene dužine, kao i klasične pantalone u kombinaciji sa košuljom ili bluzom, odličan su izbor za ovu priliku. Preporučuje se izbegavanje veoma kratkih suknji, dubokih dekoltea, golih ramena i stomaka, kao i izrazito uske odeće. Šortsevi i trenerke takođe nisu najbolja opcija za odlazak na crkveni obred, bez obzira na godišnje doba.

Pokrivanje glave maramom razlikuje se u zavisnosti od lokalnih običaja i tradicije. Dok je u nekim pravoslavnim sredinama to uobičajena praksa, u drugima nije obavezno. Zbog toga je najbolje raspitati se o običajima u crkvi u kojoj će se krštenje održati. Posebnu pažnju treba obratiti i na šminku. Ukoliko koristite ruž za usne, vodite računa da prilikom celivanja ikona ili drugih svetinja ne ostavljate tragove na njihovoj površini. Najvažnije je odabrati odeću u kojoj se osećate prijatno, a koja je istovremeno primerena svečanom i duhovnom karakteru događaja.

crkveno krštenje Foto: Shutterstock

Šta muškarci mogu da obuku za krštenje?

Muškarci imaju veliki izbor kombinacija koje mogu izgledati svečano, a da pritom ne budu previše formalne. Košulja i pantalone predstavljaju klasičan izbor, dok kombinacija farmerki i sakoa može biti dobra opcija za one koji žele nešto između elegantnog i ležernog stila. U zavisnosti od godišnjeg doba, mogu se odabrati i džemper ili jednostavna majica pristojnog izgleda. Važno je da odeća bude čista, uredna i primerena prilici.

Bermude, sportske trenerke i izrazito neformalna odeća uglavnom nisu preporučljiv izbor za crkveni obred.

Kada je obuća u pitanju, prednost treba dati zatvorenim cipelama ili urednim patikama, dok papuče i slična izrazito ležerna obuća nisu najbolja opcija. Dobar stil ne podrazumeva nužno skupu odeću. Jednostavna, uredna i pažljivo odabrana kombinacija sasvim je dovoljna da ostavi lep utisak.

Kako obući dete za krštenje?

Krštenje je poseban dan i za roditelje i za dete, pa mnogi žele da mališani izgledaju svečano. Ipak, prilikom izbora odeće važno je voditi računa ne samo o izgledu već i o udobnosti, naročito ako je reč o bebi ili malom detetu. Za devojčice se često biraju svečane haljinice, dok su za dečake popularne košulje, pantalone i kompleti prilagođeni uzrastu. Odeća ne mora da bude skupa niti kupljena posebno za ovu priliku. Najvažnije je da bude čista, uredna i udobna.

Krštenje Foto: Shuttershtock

Takođe, odeća koju dete nosi na krštenju ne mora da bude bela, mada je to lep običaj jer ova boja simbolizuje duhovnu i telesnu čistoću.

Roditeljima se savetuje da decu obuku u skladu sa vremenskim uslovima i temperaturom u crkvi, kako bi im tokom obreda bilo prijatno. Previše slojeva, kruta odeća ili obuća koja žulja mogu dodatno otežati detetu boravak tokom ceremonije. Ako je dete dovoljno veliko, može biti korisno da pre krštenja nekoliko puta poseti crkvu, kako bi se upoznalo sa prostorom i atmosferom. Ipak, roditelji treba da imaju razumevanja ako se dete tokom obreda uznemiri ili zaplače, jer je to sasvim uobičajeno za njegov uzrast.

Ponašanje u crkvi jednako je važno kao i odeća

Osim primerenog oblačenja, važno je voditi računa i o ponašanju tokom krštenja. Crkva je prostor molitve i duhovnosti, pa se očekuje da prisutni budu pažljivi, da razgovaraju tiho i da ne ometaju obred. Roditelji bi trebalo da obrate pažnju na decu, ali bez nepotrebnog grđenja i stvaranja dodatne napetosti. Takođe, rasprave, glasni razgovori i svađe nisu primereni ovakvoj prilici.

Krštenje ne bi trebalo da bude prilika za nadmetanje u skupocenoj garderobi, nakitu ili pokazivanju materijalnog statusa. Mnogo su važniji poštovanje, dostojanstvo i iskrena radost zbog značajnog događaja. Na kraju, najbolji izbor je uvek odeća koja spaja urednost, pristojnost i udobnost. Kada se tome dodaju lepo ponašanje i poštovanje crkvenih običaja, krštenje ostaje u sećanju po onome što zaista jeste – važnom i svečanom trenutku za porodicu i sve prisutne.

VIDEO: Krštenje