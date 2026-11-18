Slušaj vest

U svakodnevnoj pripremi kolača i peciva papir za pečenje važi za nezamenljivog pomoćnika. Zahvaljujući njemu keksići se ne lepe za podlogu, kore za torte i brauniji se lako vade iz kalupa, a pranje posuđa postaje daleko jednostavnije. Ipak, svako ko je ikada iz rerne izvadio pleh na kojem su slobodni rubovi papira potamneli ili pocrneli verovatno se zapitao može li ovaj kuhinjski dodatak zaista da se zapali.

Odgovor glasi potvrdno. Premda je napravljen da podnese visoku toplotu rerne, papir za pečenje nije nezapaljiv. Stručnjaci su zato pojasnili kako se njime pravilno rukuje, uz ohrabrujuću poruku da ga ne treba izbacivati iz kuhinje, jer je pri poštovanju uputstva sasvim bezbedan za svakodnevnu pripremu hrane.

Pek papir može da se zapali Foto: Jiri Hera / Panthermedia / Profimedia

Kako dolazi do paljenja papira za pečenje

U nepovoljnim okolnostima papir za pečenje može da pregori, počne da dimi i na kraju plane. Njegova otpornost na visoke temperature proizlazi iz samog procesa proizvodnje, tokom kojeg se drvena vlakna posebno obrađuju i sabijaju, a zatim prekrivaju slojem silikona koji sprečava lepljenje i štiti od vreline.

Bil Kofel, vanredni klinički profesor i direktor onlajn programa na Tehničkom fakultetu "A. Džejms Klark" Univerziteta u Merilendu, ističe da ovakav način izrade čini papir za pečenje znatno otpornijim na plamen u poređenju sa običnim papirom.

"Sloj silikona oblaže papir, što pomaže da se gorivo odvoji od kiseonika", izjavio je on za portal Martha Stewart, dodajući da taj premaz ujedno ublažava dejstvo zračeće toplote i čuva vlažnost unutar samog papira.

Ipak, ni ova zaštita nije svemoguća. Papir na kojem stoji oznaka da je pogodan za pečenje siguran je samo u okvirima koje je propisao proizvođač, što podrazumeva i poštovanje dozvoljene temperature. Ukoliko se te granice premaše ili papir dođe u dodir sa grejačem ili otvorenim plamenom, lako može izazvati požar.

Pek papir može da se zapali Foto: David McQ / Alamy / Profimedia

Koja je gornja temperaturna granica bezbedna

Ne postoji jedinstvena maksimalna temperatura koja važi za sve proizvođače papira za pečenje. Dok je većina predviđena za temperature do 220 ili 230 stepeni Celzijusa, pojedini brendovi imaju sasvim drugačija ograničenja. Zbog toga je uvek neophodno proveriti deklaraciju na samom pakovanju umesto nagađanja.

Takođe treba imati u vidu da navedena temperatura predstavlja preporučenu granicu bezbednosti, a ne trenutak u kojem papir automatski hvata plamen. On se neće zapaliti čim termostat pređe za jedan stepen, ali duže izlaganje preteranoj vrelini postepeno uništava njegovu strukturu.

"Kontinuirano izlaganje višim temperaturama može uzrokovati da silikonski sloj počne da se razgrađuje", objašnjava Kofel, napominjući da papir tada gubi vlagu i postaje podložan paljenju.

Na sličan rizik ukazuje i Trung Vu, glavni instruktor poslastičarstva i pekarstva na Institutu za kulinarsko obrazovanje, koji upozorava da pečenje na samoj gornjoj granici izdržljivosti menja svojstva papira, usled čega on može "značajno da potamni i/ili postane veoma krt". Ako recept zahteva temperaturu višu od one koju papir podnosi, bolje je odabrati odgovarajuću podlogu ili posudu, naročito pri pečenju hleba i pice na izuzetno visokim temperaturama.

Pek papir može da se zapali Foto: Viktor Fischer / Alamy / Profimedia

Situacije u kojima papir postaje pretnja od požara

Nekoliko čestih navika u kuhinji može znatno povećati šansu da papir pregori ili plane:

Korišćenje ispod gornjeg grejača (gril funkcija): Grilovanje izlaže hranu snažnoj i direktnoj toploti odozgo, za šta papir nije predviđen. Pošto mnogi proizvođači izričito zabranjuju upotrebu papira pod grilom, u tim prilikama je sigurnije koristiti samo odgovarajući pleh.

Grilovanje izlaže hranu snažnoj i direktnoj toploti odozgo, za šta papir nije predviđen. Pošto mnogi proizvođači izričito zabranjuju upotrebu papira pod grilom, u tim prilikama je sigurnije koristiti samo odgovarajući pleh. Blizina grejača ili plamena : Čak i kada je rerna podešena na dozvoljenu temperaturu, neposredan dodir sa grejačem, gorionikom ili plinskim plamenom može zapaliti papir. Posebno su rizični preveliki listovi koji vire iz pleha, jer se njihovi krajevi lako uvijaju ka izvoru toplote.

: Čak i kada je rerna podešena na dozvoljenu temperaturu, neposredan dodir sa grejačem, gorionikom ili plinskim plamenom može zapaliti papir. Posebno su rizični preveliki listovi koji vire iz pleha, jer se njihovi krajevi lako uvijaju ka izvoru toplote. Prekoračenje preporučene temperature: Previsoka toplota isušuje papir, čini ga tamnim i lomljivim, pa osim opasnosti od vatre postoji i rizik da se njegovi izgoreli delići okrune u jelo.

Previsoka toplota isušuje papir, čini ga tamnim i lomljivim, pa osim opasnosti od vatre postoji i rizik da se njegovi izgoreli delići okrune u jelo. Pečenje u rernama sa ventilatorom: Snažno strujanje vazduha u konvekcijskim rernama može podići nepričvršćen papir i gurnuti ga pravo na grejač. Kofel upozorava da vazdušna struja može i da otkine suve, krte mrvice sa ivica lista i nanese ih na grejače.

Snažno strujanje vazduha u konvekcijskim rernama može podići nepričvršćen papir i gurnuti ga pravo na grejač. Kofel upozorava da vazdušna struja može i da otkine suve, krte mrvice sa ivica lista i nanese ih na grejače. Upotreba u mini-pećnicama i fritezama na vruć vazduh: To što je papir bezbedan za standardnu rernu ne znači da se automatski sme stavljati u manje aparate, gde su grejači bliži, a protok vazduha drugačiji. Uvek treba proveriti uputstva oba proizvođača.

Pek papir može da se zapali Foto: Natalya Danko / Panthermedia / Profimedia

Pored toga, papir za pečenje nikako ne treba mešati sa voštanim papirom. Iako oba imaju svoje mesto u kuhinji, voštani papir nije otporan na toplotu i nikada se ne sme stavljati u rernu.

Pravila za bezbedno korišćenje u svakodnevnoj pripremi hrane

Nema potrebe da se odričete papira za pečenje prilikom pripreme kolača, kora i keksića, ukoliko se pridržavate nekoliko jednostavnih koraka:

Proverite deklaraciju : Uvek poštujte temperaturna ograničenja i namenu navedenu na kutiji.

: Uvek poštujte temperaturna ograničenja i namenu navedenu na kutiji. Skrojite papir prema plehu : Odsecite višak kako ivice ne bi visile preko rubova i uvijale se ka zidovima rerne ili grejačima.

: Odsecite višak kako ivice ne bi visile preko rubova i uvijale se ka zidovima rerne ili grejačima. Opteretite ga namirnicama : Testo ili hranu stavite na papir pre ubacivanja u rernu kako ga ventilator ne bi pomerao, i nikada ne zagrevajte prazan pleh sa papirom.

: Testo ili hranu stavite na papir pre ubacivanja u rernu kako ga ventilator ne bi pomerao, i nikada ne zagrevajte prazan pleh sa papirom. Pratite znake pregrevanja: Izrazito tamnjenje, ugljenisanje, pojava dima i krunjenje ivica jasan su znak da je temperatura previsoka.

Izrazito tamnjenje, ugljenisanje, pojava dima i krunjenje ivica jasan su znak da je temperatura previsoka. Birajte prave zamene : Za grilovanje i veoma visoke temperature koristite neobložen pleh. Silikonske podloge jesu dobra alternativa za određena peciva, ali ni one nisu uvek bezbedne za gril.

: Za grilovanje i veoma visoke temperature koristite neobložen pleh. Silikonske podloge jesu dobra alternativa za određena peciva, ali ni one nisu uvek bezbedne za gril. Ne preterujte sa ponovnom upotrebom: Sledite preporuke proizvođača i odmah bacite listove koji su natopljeni masnoćom, nagoreli ili oštećeni.

Pek papir može da se zapali Foto: Alena Dvorakova / Panthermedia / Profimedia

Džena Dejvis, viša direktorka brend marketinga u kompaniji "If You Care", savetuje da se izbor podloge prilagodi i samoj vrsti jela. Dok je papir za pečenje idealan za keksiće, torte i braunije, za izrazito lepljive poslastice bogate šećerom, poput tila i florentina, praktičnije su silikonske podloge. Za pečenje povrća kada želite bolju karamelizaciju i rumenu koricu bolji rezultat daje podmazan metalni pleh, dok se aluminijumska folija može koristiti na visokim temperaturama, uz oprez da ne dođe u dodir sa kiselim sastojcima poput paradajza ili vina zbog moguće hemijske reakcije.

Šta preduzeti ako se papir ipak zapali

Ukoliko kroz staklo rerne primetite plamen, najvažnije je da ostanete pribrani i da nipošto ne otvarate vrata, jer bi nagli dotok kiseonika samo rasplamsao vatru. Umesto toga, postupite na sledeći način:

Ostavite vrata rerne čvrsto zatvorena.

Isključite rernu ukoliko to možete učiniti bez rizika.

Ne pokušavajte da otvorite vrata kako biste izvukli pleh ili ugasili zapaljeni papir.

Ako se vatra ne ugasi sama, napustite prostoriju i sa bezbednog mesta pozovite vatrogasce.

Sačekajte da se rerna i sve u njoj potpuno ohlade pre nego što pristupite čišćenju.

Nikada ne polivajte vatru u rerni vodom, a ukoliko plamen probije napolje ili nastavi da gori, ne pokušavajte sami da ga savladate.

Najsigurniji potez je da isključite uređaj, pozovete hitne službe i izađete iz stana ili kuće. Korisni saveznik uz malo opreza

Papir za pečenje ostaje izuzetno praktičan dodatak u kuhinji, a blago tamnjenje njegovih rubova nije razlog za paniku. Ipak, pojavu dima, ugljenisanih delova ili krhkih ivica koje se mrve treba shvatiti kao ozbiljno upozorenje. Uz poštovanje deklaracije, držanje podalje od grejača i odabir odgovarajuće podloge za svako jelo, uživaćete u svim njegovim prednostima bez ikakvog straha od požara.

Pogledajte video: