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Pored toga što pleni izgledom i savršenim presekom, ova rozen torta sa spojem mimoza salate je kombinacija bogatog preliva, povrća i šunke sa blagom slatkoćom kora i stvara harmoniju ukusa koja odmah osvaja goste.

Sastojci:

1 pakovanje slanih rozen kora

300 g pica šunke (najbolje malo deblje isečene za lepši presek)

5 kuvanih jaja

6 kiselih krastavaca srednje veličine

4 kuvane šargarepe srednje veličine

4 kuvana krompira srednje veličine

3 kašike susama (prethodno proprženog)

100 g kačkavalja (za dekoraciju i završni sloj)

Za premaz:

700 g kisele pavlake

250 g majoneza

1/2 kašičice soli

Priprema:

U posudu stavite kiselu pavlaku, majonez i pola kašičice soli. Smesu prvo promešajte kašikom, a zatim dobro umutite žicom kako biste razbili sve grudvice i dobili gladak preliv.

Skuvajte jaja i povrće u posoljenoj vodi. Kada se ohlade, narendajte jaja, kisele krastavčiće, šargarepu i krompir. Susam prethodno blago propržite na suvom tiganju.

Slaganje slojeva:

Pre stavljanja svakog nivoa, koru odozdo možete premazati sa jednom kašikom preliva kako bi se bolje vezala za podlogu, dok odozgo idu po dve kašike premaza. Nema potrebe za preterivanjem sa filom jer su rozen kore mekane i vrlo brzo otpuste.

Rasporedite narendanu šargarepu u jednom sloju. Preko premaza i kora naizmenično rasporedite:

- narendana jaja,

- kisele krastavce,

- narendani krompir (dva krompira idu u donji deo, a dva u gornji sloj)

- šunku, koju je najbolje rasporediti u dva odvojena nivoa po 150 g radi lepšeg vizuelnog preseka.

Svaki sloj po želji pospite prženim susamom.

Nakon što stavite poslednju koru, odozgo postavite poslužavnik i opteretite ga nečim težim na pola sata kako bi se kore lepo povezale.

Nakon pritiskanja, gornju koru premažite još jednim slojem premaza, narendajte 100 g kačkavalja i ostavite tortu u frižideru preko noći da se svi ukusi sjedine.

Zašto susam ide direktno preko slojeva?

Iako susam možete umešati direktno u premaz, preliv bi se tada znatno teže razmazivao po osetljivim korama, pa je posipanje praktičniji izbor. Pečeni susam uz blago sladunjave kore i šargarepu daje poseban šmek i savršeno zaokružuje slano-slatku notu.

(Kurir.rs/Žena)

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