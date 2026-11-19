Profesionalni kuvari veruju da se prava domaća supa razvija polako i sa pažnjom

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Kada se sve ubaci odjednom, povrće može da se raskuva, a meso da izgubi sočnost pre nego što bujon dobije punu aromu. Zato iskusne domaćice vode računa o redosledu i temperaturi kuvanja.

Prvo idu meso i hladna voda

Opranu piletinu stavite u šerpu i prelijte hladnom vodom. Za domaću supu mogu se koristiti bataci, karabataci, krilca, leđa ili komadići kokoške, a kombinacija mesa sa kostima daće puniji ukus.

Kada uklonite penu i supa počne lagano da krčka, dodajte očišćenu šargarepu, koren peršuna, paškanat i komad celera. Ostavljanje povrća u većim komadima sprečiće njegovo raspadanje i olakšati vam vađenje kada supa bude gotova.

Pileća supa Foto: Profimedia

Tajno oružje - zapečeni luk

Ubacite oljuštenu glavicu luka, prethodno prepolovljenu i kratko zapečenu na suvom tiganju. Ovaj korak je ključan jer bujonu daje dublju, intenzivniju aromu i prelepu zlatnu boju.

So i biber u pravom trenutku

Kada se supa već malo ukuvala, dodajte so i nekoliko zrna bibera kako bi se ukusi lepo sjedinili.

Peršunov list za kraj

Svež peršundodajte u poslednjih nekoliko minuta kuvanja ili neposredno nakon što sklonite šerpu sa ringle. Tako će sačuvati više mirisa i prepoznatljivu aromu. Možete ga sitno iseckati i direktno posuti u tanjir prilikom služenja.

Rezanci ili knedle na samom kraju

Kada su meso i povrće skuvani, izvadite ih iz šerpe, a bujon po želji procedite. Rezance skuvajte direktno u supi prateći vreme sa pakovanja, dok knedle spuštajte pažljivo u lagano ključalu supu - kuvajte ih dok ne omekšaju i ne isplivaju na površinu.

(Kurir.rs/Informer)

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