Meso i povrće ne idu u lonac u isto vreme: Evo kako da skuvate savršenu domaću supu
- Meso ide prvo u hladnu vodu, a povrće tek kad supa počne da krčka, kako bi bujon ostao bistar i punog ukusa.
- Zapečeni luk daje dublju aromu i zlatnu boju, dok se so, biber i peršun dodaju kasnije da sačuvaju miris.
- Rezanci ili knedle kuvaju se na samom kraju, nakon što su meso i povrće već skuvani.
Kada se sve ubaci odjednom, povrće može da se raskuva, a meso da izgubi sočnost pre nego što bujon dobije punu aromu. Zato iskusne domaćice vode računa o redosledu i temperaturi kuvanja.
Prvo idu meso i hladna voda
Opranu piletinu stavite u šerpu i prelijte hladnom vodom. Za domaću supu mogu se koristiti bataci, karabataci, krilca, leđa ili komadići kokoške, a kombinacija mesa sa kostima daće puniji ukus.
Kada uklonite penu i supa počne lagano da krčka, dodajte očišćenu šargarepu, koren peršuna, paškanat i komad celera. Ostavljanje povrća u većim komadima sprečiće njegovo raspadanje i olakšati vam vađenje kada supa bude gotova.
Tajno oružje - zapečeni luk
Ubacite oljuštenu glavicu luka, prethodno prepolovljenu i kratko zapečenu na suvom tiganju. Ovaj korak je ključan jer bujonu daje dublju, intenzivniju aromu i prelepu zlatnu boju.
So i biber u pravom trenutku
Kada se supa već malo ukuvala, dodajte so i nekoliko zrna bibera kako bi se ukusi lepo sjedinili.
Peršunov list za kraj
Svež peršundodajte u poslednjih nekoliko minuta kuvanja ili neposredno nakon što sklonite šerpu sa ringle. Tako će sačuvati više mirisa i prepoznatljivu aromu. Možete ga sitno iseckati i direktno posuti u tanjir prilikom služenja.
Rezanci ili knedle na samom kraju
Kada su meso i povrće skuvani, izvadite ih iz šerpe, a bujon po želji procedite. Rezance skuvajte direktno u supi prateći vreme sa pakovanja, dok knedle spuštajte pažljivo u lagano ključalu supu - kuvajte ih dok ne omekšaju i ne isplivaju na površinu.
(Kurir.rs/Informer)
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