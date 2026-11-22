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Viršle i kobasice umeju da iznenade, jer deluju toliko jednostavno za pripremu da je gotovo nemoguće pogrešiti. Ipak, dešava se da tokom kuvanja popucaju, izgube sočnost, da ukus ne bude ni približno onakav kakav smo očekivali. I tu na scenu stupa stara dilema – da li treba ukloniti opnu pre nego što ih ubacimo u šerpu?

Jedno od najčešćih pitanja jeste šta uraditi sa opnom koja obavija viršle i kobasice. Da li je treba ukloniti pre nego što ih spustimo u vodu ili je bolje ostaviti je? Odgovor zavisi od vrste omotača, ali i načina pripreme. Postoji nekoliko jednostavnih pravila zahvaljujući kojima će ove popularne namirnice ostati mekane, sočne i lepo oblikovane.

Pre svega,važno je znati da nisu svi omoti isti. Ako su viršle i kobasice obavijene prirodnim crevom ili jestivom kolagenskom opnom, nema potrebe da ih uklanjamo, a tokom zagrevanja pomažu da se zadrže sokovi i da proizvod sačuva oblik.

Viršle Foto: inxti, YAY Media AS / Alamy / Profimedia

S druge strane, ako je reč o nejestivoj veštačkoj foliji, trebalo bi je ukloniti pre jela, a prema uputstvu proizvođača i pre zagrevanja. Kako izgled omota nije uvek dovoljan da bismo sa sigurnošću prepoznali od kog je materijala napravljen, najbolje je proveriti deklaraciju na pakovanju.

Još jedna česta greška jeste predugo kuvanje. Većina industrijskih proizvoda od mesa već je termički obrađena, pa im nije potrebno dugo kuvanje, već samo pravilno zagrevanje. Viršle se kuvaju od tri do 10 minuta nakon što voda proključa, zavisno od proizvođača, vrste i debljine.

Tajna je u temperaturi. Kada voda provri, smanjite vatru, pa tek onda spustite viršle u šerpu. S druge strane, burno ključanje može dovesti do pucanja omotača. Kada se punjenje zagreva, ono se širi, a opna se zateže i može da popusti, pa iz proizvoda izlaze sokovi.

Možda ste navikli da pre kuvanja viršle probadate viljuškom, verujući da će se tako ravnomernije zagrejati? Međutim, tu naviku je bolje izostaviti. Kroz napravljene rupice tokom zagrevanja mogu da iscure sokovi, pa meso na kraju bude suvlje i manje ukusno. Ako želite da viršle ostanu sočne, ostavite ih cele i vodite računa da voda ne ključa prejako.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Viršle kao nekad