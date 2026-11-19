Preterana konzumacija mandarina može izazvati nadimanje, gorušicu i oštećenje zubne gleđi, iako je ovo voće bogato vitaminom C i vlaknima

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Sezona mandarina je u punom jeku, a ovo voće mnogima je omiljena užina tokom hladnijih dana. Međutim, gotovo svima se dogodilo da kupe punu mrežicu mandarina, a već posle nekoliko dana primete da su se pojedini plodovi smežurali, osušili ili počeli da buđaju. Dobra vest je da nekoliko jednostavnih trikova može da pomogne da mandarine duže ostanu sveže i sočne

Sve počinje još prilikom kupovine. Birajte čvrste mandarine, bez mekanih delova, pukotina i tamnih, vlažnih mrlja na kori. Ako kupujete voće u mrežici, obavezno pogledajte i plodove na dnu, jer se upravo među njima često kriju oni koji su već počeli da propadaju.

Kada stignete kući, nemojte odmah ostaviti celu mrežicu na kuhinjskom stolu. Izvadite mandarine, pregledajte ih i odvojite sve oštećene plodove. Dovoljna je jedna mandarina koja je počela da buđa da se poveća rizik od kvarenja voća koje se nalazi u njenoj blizini.

Mandarine pregledajte pre nego što ih kupite Foto: Yuriy Pozdnikov / Alamy / Profimedia

Važno je i mesto na kojem ih čuvate. Ako planirate da ih pojedete u narednih nekoliko dana, možete ih držati u plitkoj činiji na hladnijem mestu u kuhinji, dalje od radijatora, šporeta i direktne sunčeve svetlosti. Visoka temperatura ubrzava gubitak vlage, pa mandarine brže postaju suve i smežurane.

Ukoliko ste kupili veću količinu, najbolje je da deo odmah stavite u frižider, u fioku namenjenu voću i povrću. Na nižoj temperaturi mandarine uglavnom mogu duže da zadrže svežinu, ali ih je i tada potrebno povremeno pregledati.

Još jedna česta greška jeste pranje mandarina odmah po dolasku iz prodavnice. Iako ih svakako treba oprati pod mlazom vode pre ljuštenja, nije preporučljivo odlagati ih dok su mokre. Višak vlage na kori može da pogoduje razvoju buđi, posebno ako voće stoji u zatvorenoj kesi. Ako ste ih već oprali, dobro ih osušite pre odlaganja.

Ako primetite mandarinu sa vidljivom buđi, nemojte samo odstraniti zahvaćeni deo i pojesti ostatak. Takav plod treba baciti, jer buđ može da prodre dublje u mekano voće nego što se spolja vidi. Proverite i mandarine koje su bile u neposrednom kontaktu sa pokvarenim plodom.

Mandarine Foto: Profimedia

S druge strane, blago smežurana kora ne znači nužno da je mandarina pokvarena. Ako nema buđi, neprijatnog mirisa ili znakova truljenja, možete je oljuštiti i proveriti stanje ploda. Ukoliko je samo izgubila deo sočnosti, najbolje je da je pojedete što pre ili iskoristite za voćnu salatu.

Najjednostavniji trik je da na sobnoj temperaturi držite samo nekoliko mandarina koje planirate uskoro da pojedete, a ostatak čuvate u frižideru. Tako ćete izbeći da se na dnu činije gomilaju zaboravljeni plodovi i duže uživati u svežem voću.

(Kurir.rs/Žena)

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