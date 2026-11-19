Slušaj vest

Više učesnica takmičenja za Mis Univerzuma 2026 doživelo je neprijatnost kada su se saplele i za dlaku izbegle pad na improvizovanoj pisti tokom defilea u kupaćim kostimima. Ova nezgoda desila se pred samo veliko finale zakazano za 24. novembar, a video-zapisi sa događaja munjevito su se proširili internetom.

Manifestacija nazvana "Lepota na plaži" priređena je 13. novembra u prestižnom hotelu Caribe Hilton u portorikanskom gradu San Huanu. Ipak, svečana atmosfera ubrzo se pretvorila u pravu muku za učesnice. Devojke su bile prinuđene da koračaju po običnoj prostirci položenoj pravo na pesak. Pošto je podloga bila previše meka i nesigurna, visoke štikle su im neprestano propadale i zapinjale, zbog čega su jedna za drugom gubile oslonac i posrtale.

Takmičarke jedva izbegle ozbiljnije povrede

U grupi devojaka koje su za dlaku izbegle pad našle su se predstavnice takozvanog Kosova, Filipina, Perua i Venecuele. Na snimcima koji kruže mrežama jasno se primećuje da je delovalo kao da su pojedine devojke nezgodno izvrnule zglobove, dok su se neke jedva zadržale na nogama da ne udare licem o tlo.

Na sreću, sve učesnice su reagovale izuzetno pribrano i profesionalno, uspevši da se u sekundi isprave i sa osmehom privedu svoj nastup kraju.

Oštre osude publike zbog loše organizacije

Klipovi sa revije izazvali su lavinu negativnih reakcija na internetu, gde su gledaoci žestoko osudili propuste organizatora i krajnje rizične uslove za hodanje.

"Ovo je opasno za kandidatkinje, mogle su da polome noge. Užasno", "Jadnice, dovoljan je jedan pogrešan korak da uganu zglobove", "Jadne devojke, ovo izgleda bolno. Mogle su da povrede stopala hodajući po prostirci postavljenoj preko peska. Užasna ideja, posebno sa tako visokim štiklama", glase neki od komentara.

Ceo događaj pokrenuo je žustru raspravu na globalnom nivou i još jednom stavio u fokus pitanje zaštite i sigurnosti devojaka na modnim pistama i velikim svetskim takmičenjima lepote.

Pogledajte video: Misica Tania o želji da se vrati u Srbiju