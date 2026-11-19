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Odabir parfema često se svede na razumevanje oznaka na bočici, a dve najčešće su parfemska voda (Eau de Parfum) i toaletna voda (Eau de Toilette). Iako se razlika na prvu čini jednostavnom, ona ne utiče samo na trajnost mirisa, nego ponekad i na samu kompoziciju. Koja je tačno razlika, šta ti pojmovi znače i koja je opcija bolja za vas, objasnile su stručnjakinje za mirise Meri Voles i Pija Long, piše Byrdie.

Šta je parfemska, a šta toaletna voda?

Razlika između parfemske i toaletne vode svodi se na procenat mirisnih ulja u formuli. Brendovi sami klasifikuju svoje proizvode na osnovu koncentracije, a ona direktno utiče na intenzitet i trajnost mirisa.

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"Po pravilu, koncentracija toaletne vode kreće se između 8 i 12%, a parfemske vode između 12 i 18%. Te brojke ipak mogu da variraju od proizvoda do proizvoda", objašnjava Meri Voles, direktorka prodaje u brendu Ouai. Naziv "eau de toilette" bukvalno znači "voda za uređivanje" i označava lakšu verziju, dok je "eau de parfum" bogatija i koncentrisanija.

Pija Long, parfimerka i suosnivačica kompanije Olfiction Limited, napominje da viša koncentracija ne znači nužno i bolji kvalitet.

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"Procenat mirisnog ulja nije jedino merilo. Kao što za čaj koristite tačno određenu količinu listića, tako i kod parfema više ne znači uvek bolje. U zavisnosti od kompozicije, ponekad je manja koncentracija idealna, dok je za druge mirise potrebna veća kako bi se postigao željeni efekat", pojašnjava Long.

Bez obzira na varijacije među brendovima, parfemska voda uvek ima veću koncentraciju od toaletne.

Razlika u trajnosti

Veća koncentracija mirisnih ulja direktno se odražava na trajnost mirisa na koži. Parfemska voda po pravilu traje duže od toaletne. "Zbog veće koncentracije mirisa, menja se i njegov trag, takozvani silaž, a to utiče na razvoj nota na koži tokom dana", kaže Voles. Jednostavnije rečeno, parfemska voda zbog veće koncentracije ulja ostavlja dugotrajniji i jači mirisni trag.

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Mogu li da mirišu različito?

Parfemska i toaletna voda istog imena ne moraju nužno da imaju identičan miris. Neki brendovi prilagođavaju formulu u zavisnosti od koncentracije, pa se ne radi samo o jačoj ili slabijoj verziji istog mirisa.

"Kod brenda Diptyque, parfemska voda nije samo pojačana toaletna, nego nova interpretacija originalne kompozicije. Na primer, u toaletnoj vodi Do Son note tuberoze, jasmina i cveta narandže su usklađene, dok u parfemskoj verziji dominira tuberoza. Ta je nota naglašena i daje mirisu potpuno novu dimenziju", objašnjava Voles. Pija Long dodaje da je takva praksa česta kod klasičnih parfemskih kuća.

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"Često to nisu isti mirisi. Oba imaju istu temu, ali su srazmere gornjih, srednjih i baznih nota drugačije uravnoteženi. Ponekad se tema razradi novim notama ili dobije drugačiji smer. S druge strane, kod mnogih niche brendova uglavnom se radi o istom mirisnom ulju u različitim koncentracijama", kaže Long. Zbog toga se ove dve verzije ne mogu uvek zameniti.

"Toaletna voda je lakša i svežija, a parfemska bogatija i postojanija. Za dan ili kancelariju toaletna voda može biti prikladnija, dok parfemska nudi dubinu idealnu za veče", savetuje Voles. Važnu ulogu imaju i temperatura i godišnje doba. U toplim i vlažnim uslovima sveža toaletna voda može biti bolji izbor, dok u hladnijem vremenu parfemska voda pruža osećaj topline.

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Od kolonjske vode do čistog parfema

Osim parfemske i toaletne vode, postoje i druge kategorije. Kolonjska voda (Eau de Cologne) često se pogrešno smatra muškim mirisom, ali zapravo se radi o najlakšoj verziji mirisa s koncentracijom 2-4%. Još je blaža Eau Fraiche, s koncentracijom 1-3%, koja se za razliku od ostalih bazira na vodi umesto na alkoholu i često se koristi u proizvodima poput vodica nakon brijanja.

Na drugom kraju spektra nalazi se čisti parfem (Parfum ili Extrait de Parfum). On nudi najvišu koncentraciju mirisnih ulja, od 15 pa sve do 40%. Zbog toga je najdugotrajniji, ali i najskuplji. Sadrži i manji udeo alkohola, pa je pogodniji za osetljivu kožu.

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Imaju li parfemi rok trajanja?

Parfemi s vremenom mogu da se pokvare. "Parfem je 'živa' materija i može da mu istekne rok trajanja", ističe Long. Ne postoji strogo pravilo o tome koliko dugo miris traje jer to zavisi od njegovog sastava, brenda i načina čuvanja.Znak da se parfem pokvario je promena boje ili mirisa, koji može da postane kiselkast, oštar ili metalan.

Najbolji način za očuvanje mirisa je čuvanje na hladnom i tamnom mestu. Kupatilski ormarić nije dobro rešenje jer vlaga i toplota od tuširanja mogu da ubrzaju propadanje. Bočice takođe ne bi smele da se drže na direktnoj sunčevoj svetlosti.

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Kako odabrati pravi miris?

Pia Long savetuje da je, ako je moguće, najbolje isprobati obe verzije mirisa na koži. Tako ćete najlakše otkriti koja vam više odgovara. "Ako morate da birate bez probe, generalno pravilo je da je toaletna voda prikladnija za dnevne prilike i posao, dok je parfemska bolji izbor za veče", potvrđuje Long.

Prilikom odabira važno je zapamtiti da toaletna voda nije uvek samo slabija i jeftinija verzija parfemske. Budući da se njihove kompozicije mogu razlikovati, isprobavanje je ključno. Uz to, pri odabiru treba uzeti u obzir i priliku, doba dana i godišnje doba.

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