Omiljeni slatkiš Jelene Đoković koji i Novak obožava: Ove kuglice pravi bez rerne i šećera za tili čas
Jelena Đoković svojevremeno je podelila recept za slatke kuglice koje priprema za porodicu, naročito kada putuju. Od bademovog putera, ovsenih i kokosovih pahuljica, kakaa i orašastih plodova pravi poslasticu koju nije potrebno peći. Recept je privukao pažnju i zbog navoda da je Novak posebno voli, ali i zato što se sastojci jednostavno pomešaju i oblikuju rukama.
Jelena je objasnila da kuglice ne pravi svaki put na isti način. Umesto da se strogo drži mera, koristi ono što ima pri ruci i menja kombinacije ukusa. Za put ih pakuje u kutije, kako bi porodica imala nešto slatko kada poželi užinu.
Sastojci za slatke kuglice Jelene Đoković
Ovo je verzija recepta sa odmerenim količinama, za sve koji žele odmah da ga isprobaju. Jelena je u svojoj objavi navela sastojke koje koristi, ali je naglasila da kuglice pravi i bez tačno utvrđenih razmera.
- 200 g putera od badema
- 150 g kakao pahuljica
- 150 g kokosovih pahuljica
- 100 ml pirinčanog mleka
- 2 kašike meda
- 150 g ovsenih pahuljica
- 150 g orašastih plodova po izboru
Kako se pripremaju
Orašaste plodove sitno iseckajte, pa ih u većoj činiji pomešajte sa ovsenim, kokosovim i kakao pahuljicama. Dodajte puter od badema i med, a zatim sipajte pirinčano mleko i mešajte dok ne dobijete smesu od koje možete da oblikujete kuglice.
Ako je smesa suviše suva i rasipa se, dodajte još malo mleka. Ako je previše mekana, umešajte malo ovsenih ili kokosovih pahuljica. Oblikujte kuglice, složite ih na tanjir ili u posudu i stavite u frižider da se stegnu. Jelena je navela da se mogu jesti i odmah, bez čekanja i bez pečenja.
Upravo mogućnost da se sastojci menjaju čini ovaj recept zgodnim za ponavljanje. Jelena je, na primer, u svojoj verziji pominjala i vanilu, kokosovo mleko i druge dodatke. Ako želite drugačiji ukus, orašaste plodove možete birati po želji, a slatkoću prilagoditi količinom meda. Javorov sirup može da zameni med, ali nije zamena za bademov puter: on daje smesi gustinu potrebnu za oblikovanje.
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