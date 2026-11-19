Slušaj vest

Jelena Đoković svojevremeno je podelila recept za slatke kuglice koje priprema za porodicu, naročito kada putuju. Od bademovog putera, ovsenih i kokosovih pahuljica, kakaa i orašastih plodova pravi poslasticu koju nije potrebno peći. Recept je privukao pažnju i zbog navoda da je Novak posebno voli, ali i zato što se sastojci jednostavno pomešaju i oblikuju rukama.

Jelena je objasnila da kuglice ne pravi svaki put na isti način. Umesto da se strogo drži mera, koristi ono što ima pri ruci i menja kombinacije ukusa. Za put ih pakuje u kutije, kako bi porodica imala nešto slatko kada poželi užinu.

ilustracija Foto: Arina Habich / Alamy / Profimedia

Sastojci za slatke kuglice Jelene Đoković

Ovo je verzija recepta sa odmerenim količinama, za sve koji žele odmah da ga isprobaju. Jelena je u svojoj objavi navela sastojke koje koristi, ali je naglasila da kuglice pravi i bez tačno utvrđenih razmera.

200 g putera od badema

150 g kakao pahuljica

150 g kokosovih pahuljica

100 ml pirinčanog mleka

2 kašike meda

150 g ovsenih pahuljica

150 g orašastih plodova po izboru Kako se pripremaju

Orašaste plodove sitno iseckajte, pa ih u većoj činiji pomešajte sa ovsenim, kokosovim i kakao pahuljicama. Dodajte puter od badema i med, a zatim sipajte pirinčano mleko i mešajte dok ne dobijete smesu od koje možete da oblikujete kuglice.

ilustracija Foto: Candice Bell / Alamy / Profimedia

Ako je smesa suviše suva i rasipa se, dodajte još malo mleka. Ako je previše mekana, umešajte malo ovsenih ili kokosovih pahuljica. Oblikujte kuglice, složite ih na tanjir ili u posudu i stavite u frižider da se stegnu. Jelena je navela da se mogu jesti i odmah, bez čekanja i bez pečenja.

Upravo mogućnost da se sastojci menjaju čini ovaj recept zgodnim za ponavljanje. Jelena je, na primer, u svojoj verziji pominjala i vanilu, kokosovo mleko i druge dodatke. Ako želite drugačiji ukus, orašaste plodove možete birati po želji, a slatkoću prilagoditi količinom meda. Javorov sirup može da zameni med, ali nije zamena za bademov puter: on daje smesi gustinu potrebnu za oblikovanje.

Video: Novak i Jelena Đoković držali radionicu o roditeljstvu