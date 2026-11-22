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Tradiconalna jela iz srpske kuhinje nezamisliva su bez dinstanog crnog luka ili praziluka, a neretko im se u sve to doda i beli luk. Ipak, iako ovo povrće jelu daje onu prepoznatljivu slast i aromu, mnogim domaćicama ovo nije omiljeni deo pripremanja hrane.

Od dinstanja luka usmrdi se cela kuća, "uvuče" se u garderobu i kosu, a ponekad naročito u hladnim danima nije jednostavno izluftirati.

Krivac za neprijatne mirise je oslobađanje sumpora iz luka prilikom termičke obrade. Ipak, i ovu zamku je moguće izbeći, i pripremiti ukusno kuvano jelo, a da vazduh u kuhinji ne poprimi neprijatan miris.

Soda bikarbona Foto: Profimedia

Trik je u dodavanju jednog jednostavnog sastojka, koji većina nas ima u kuhinji, a to je soda bikarbona.

Kad iseckate crni luk i spustite ga u tiganj sa zagrejanim uljem, obavezno dodajte kafenu kašičicu sode bikarbone. Ukoliko je količina luka veća od pola kilograma, dodajte punu supenu kašiku i ostavite luk da se dinsta kao i uvek.

Pored toga što neće širiti neprijatan miris, luk će se zgusnuti, pa će biti lakši za varenje. Takođe, ako jelo koje pripremate sa dinstanim lukom zahteva pravljenje zaprške, komotno možete da je preskočite - luk izdinstan sa sodom daće jelu potrebnu gustinu.

Ovaj trik primenjuju kuvari u velikim restoranima i hotelima.

VIDEO: Pečeni crni luk