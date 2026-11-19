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Beli sloj na površini rasola ne znači automatski da se kiseli kupus pokvario. Tokom fermentacije može da se pojavi površinski kvasac, poznat kao Kamov kvasac. Problem je što i buđ može biti bela, pa samo na osnovu boje nije moguće proceniti da li je kupus bezbedan za jelo.

Kako da razlikujete beli kvasac od buđi?

Kamov kvasac obično izgleda kao tanak, ravan film na površini tečnosti. Nije pahuljast i ne raste u izdignutim, okruglim naslagama. Takva pojava je česta kod fermentisanog povrća i sama po sebi nije znak da ga treba baciti.Površinski sloj treba ukloniti, a kupus držati potopljenim u rasolu.

Kiseli kupus u buretu Foto: ttatty / Alamy / Profimedia

Buđ češće stvara izdignute, mekane ili pahuljaste naslage. Može biti zelena, plava, smeđa ili crna, ali i bela. Zato je važno pogledati strukturu premaza, kao i stanje samog kupusa. Ako listovi postanu sluzavi ili se iz bureta širi miris truleži umesto uobičajenog kiselog mirisa, kupus treba baciti.

Šta ako se pojavila buđ?

Tu nije dovoljno reći „samo skinite ono što se vidi“. Preporuke za malu količinu buđi na samoj površini rasola nisu potpuno jednake: pojedina stručna uputstva dopuštaju da se mala površinska naslaga pažljivo ukloni, dok smernice Univerziteta u Kaliforniji za potvrđenu buđ na fermentisanom povrću savetuju bacanje zahvaćene količine. Ako je buđ zahvatila kupus, ima je mnogo, kupus neprijatno miriše ili niste sigurni šta gledate, nemojte ga jesti.

Kako da sprečite pojavu belog sloja?

Foto: printscreen/youtube/najboljikuhar

Najvažnije je da glavice ili listovi tokom kiseljenja ostanu potpuno ispod površine rasola. Kupus koji viri iz tečnosti dolazi u dodir sa vazduhom, što pogoduje razvoju površinskog kvasca i buđi. Koristite čistu posudu i odgovarajući teg koji će ga držati potopljenim, a pri pripremi se držite proverenog odnosa soli i vode. Previše soli može da uspori fermentaciju, dok premalo može da poremeti njen tok. Illinois

Dakle, tanak, ravan beli film nije isto što i pahuljasta buđ. Kada uz izgled premaza postoje i drugi znaci kvarenja, poput sluzavih listova i mirisa truleži, nema razloga za rizikovanje.

Video: Kiseli kupus po receptu domaćica