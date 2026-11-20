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Ekaterina Šulkevič godinama je uživala u vili u kojoj je samo mesečni račun za električnu energiju dostizao 25.000 dolara. Na usluzi su joj bila 33 člana posluge i sopstveni avion. Ipak, posle smrti turskog milijardera Sudija Ozkana, raskošna životna priča beloruske Pepeljuge doživela je nagli preokret.

Pogledajte u galeriji Ekaterine Šulkevič:

1/5 Vidi galeriju Ekaterina Šulkevič Foto: Printscreen/Instagram

Sve je započelo još 1997. godine, kada je tada sedamnaestogodišnja Katja doputovala iz beloruskog grada Baranoviča u Tursku kako bi radila u jednom od hotela u vlasništvu Sudija Ozkana. Ostareli tajkun, skoro četiri decenije stariji od nje, u tom periodu prolazio je kroz mučan razvod od prve žene i borio se sa depresijom. Kako je kasnije isticao, životna radost mu se vratila onog trenutka kada ju je ugledao.

Premda ga u početku nije doživljavala ozbiljno, iako ju je zatrpavao plišanim igračkama i vodio u zabavne parkove, njihova veza je potrajala. Punih osam godina proveli su u vanbračnoj zajednici, tokom koje su dobili trojicu sinova neobičnih imena – King, Rojal i Sudi-han. Raskošna svadba organizovana je tek 2004. godine na karipskom ostrvu Sen Marten, gde je nevesta došla u pravoj kočiji dok su joj sinovi pred noge bacali ružine latice. Kasnije su dobili i ćerku Prises.

Zlatni plafoni, privatni avion i luksuz bez granica

Raskoš u kojoj je Ekaterina godinama boravila izazivala je divljenje čak i među najimućnijim ljudima planete. Porodica je živela u grandioznoj rezidenciji na Sen Martenu čiji su plafoni bili optočeni čistim zlatom, a o održavanju imanja brinula su 33 zaposlena.

Ozkan je za svoju suprugu na godišnjem nivou trošio između dva i tri miliona dolara. Nabavio joj je i privatni avion pošto nije želela da leti redovnim avio-linijama. Njenim roditeljima darovao je luksuznu kuću u elitnom kvartu kod Minska, dok je u samoj prestonici Belorusije podigao prestižni hotel "Crowne Plaza".

Krah braka i decenija i po duga brakorazvodna parnica

Ljubavna idila počela je da puca 2011. godine, kada je turski biznismen predao papire za razvod uz tvrdnju da mu je žena "slomila srce". Ekaterina više nije želela da bude samo tradicionalna supruga i domaćica. Počela je da daje izjave za medije, deli fotografije na društvenim mrežama, pa se čak prijavila i na izbor za mis. Takvi potezi bili su u potpunoj suprotnosti sa stavovima njenog muža, a prema Ozkanovim rečima, jasno mu je stavila do znanja da hoće da bude "nezavisna i slobodna".

Ekaterina Šulkevič Foto: Printscreen/Instagram

Sudski proces oko razvoda pretvorio se u maraton dug petnaest godina. Dok su u braku bili još samo formalno, Ekaterina je na Sen Martenu započela sopstveni biznis sa dostavom hrane. Na svojim profilima delila je objave sa treninga, putovanja i iz kuhinje, dok njenog supruga više nije bilo ni na vidiku.

Ubrzo je na njenim društvenim mrežama počeo da se pojavljuje Sinan Akjurt, vlasnik frizerskog salona iz Njujorka, ostavljajući joj u komentarima poruke "Ljubavi moja". Turska štampa tada je pisala da je upravo navodna romansa sa Akjurtom, bivšim Ozkanovim radnikom, presudila njihovom braku. Prema tim pričama, milijarder se po saznanju za aferu povukao kako bi izbegao javnu bruku i potpuno udaljio od žene, ali nije prestao da finansijski brine o deci.

Tajni fond koji je šokirao čitavu porodicu

Sudi Ozkan umro je 2026. godine u 87. godini. Posle sahrane, članovi porodice okupili su se u turskom mestu Kumburgaz gde je advokat pročitao testament, što je izazvalo opšti šok.

Ekaterina Šulkevič Foto: Printscreen/Instagram

Ispostavilo se da je Ozkan godinu dana uoči smrti formirao tajni fond u koji je prebacio gotovo celokupnu imovinu i sve svoje firme, osim kockarnica i hotela u Bugarskoj i Batumiju. Najveće zaprepašćenje izazvala je činjenica da nijedno od njegovih šestoro dece nije dobilo ulogu u upravljanju tim fondom.

Upravljanje ogromnom poslovnom imperijom poverio je trojici ljudi u koje je imao puno poverenje – jednom švajcarskom pravniku turskog porekla i dvojici dugogodišnjih saradnika, Mehmetu Ozmenu i Turhanu. Po završetku čitanja oporuke, Ozkanov najstariji sin iz prvog braka, Anibal Enis Ozkan, kratko je poručio: "Otac je uradio ono što je naumio."

Neizvesna budućnost nasledstva

Nakon što je turski magnat upravljanje bogatstvom predao saradnicima, ostaje potpuno nejasno šta će biti sa nasledstvom Ekaterine i njeno četvoro dece. Ona i dalje poseduje nekretnine i imovinu koja se već vodila na njeno ime, ali nema informacija o tome da li će i kakve isplate dobijati iz fonda, zbog čega se predviđa žestok sudski obračun.

Ekaterina Šulkevič Foto: Printscreen/Instagram

Nekadašnja "Pepeljuga" se za sada nije javno oglašavala povodom podele imovine. Ipak, u jednom od ranijih video-obraćanja prisetila se dana kada je iz Minska privatnim letom dopremala sedam kilograma kavijara, priznavši da takav rasipnički život danas vidi kao "potpunu zabludu" i poručivši ljudima da ne jure za takvim lažnim sjajem.

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