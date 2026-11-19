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U novembru, kad krene pečenje sitnih kolača za praznike, plehovi se smenjuju u rerni i rolna papira za pečenje se troši duplo brže. Univerzalni broj korišćenja ne postoji. Presudni su stanje lista i ono što se na njemu peklo.

Dobar kandidat za drugi krug je list na kom se peklo suvo testo: vanilice, keks, pogačice, hleb ili kifle. Testo nije pustilo masnoću, papir je ostao svetao i ravan, samo malo mekši na ivicama.

Obrišite mrvice suvom krpom ili ih stresite iznad sudopere. List ostavite da se potpuno ohladi i složite ga ravno, nikako zgužvan. Sledeći put ponovo ga stavite pod isto suvo testo.

Vrsta papira menja sve. Silikonizovani papir (onaj klasični, glatki sa obe strane) podnosi ponovnu upotrebu. Voštani papir, koji ponekad stoji u istoj polici prodavnice, uopšte nije namenjen rerni, jer se vosak topi i dimi.

Da li papir za pečenje može da se koristi više puta?

Može, ako je silikonizovan, ceo, suv i bez masnoće, a pekao se ispod temperature navedene na pakovanju. Koliko puta, zavisi od proizvođača i od stanja lista, ne od pravila napamet.

Papir za pečenje Foto: Vasyl Avramenko / Alamy / Profimedia

Kada list ide pravo u kantu, bez razmišljanja

Ovde nema štednje. List bacite ako je ispunjen bar jedan od ovih uslova:

– na njemu se peklo sirovo meso, piletina ili riba

– upio je masnoću, pa je proziran i mastan na dodir

– potamneo je u braon, postao krt ili se mrvi na pregibu

– pocepan je ili ima rupu

– zalepio se karamel, otopljen sir ili šećerni fil

Najveći problem nije sam papir, problem je temperatura. Na pakovanju uvek piše maksimalna temperatura, na mnogim rolnama je to oko 220 stepeni, ali proverite baš svoju.

Poštujte uputstvo proizvođača čak i kad recept traži više. Papir koji je već bio blizu granice drugi put brže tamni i ugljeniše se, naročito na funkciji roštilja, kad grejač stoji tik iznad pleha.

Kako da papir za pečenje duže traje

Redosled je sve. Kad pečete u istom danu, prvo stavite suve kolače, a tek na kraju nešto masnije, pa isti list završi svoj vek posle krompira, a ne pre vanilica.

Papir za pečenje isecite prema veličini pleha, bez viška koji viri preko ivica i može da izgori. Ohlađen papir koji planirate ponovo da koristite odložite ravno, između dva pleha, kako se ne bi gužvao.

Za kolače sa jabukama i domaće pite papir za pečenje često nije ni potreban. Pleh samo premažite uljem i pospite brašnom. Tako ćete sačuvati rolnu za druge prilike i malo uštedeti.

(Kurir.rs/Superžena)

VIDEO: Papir za pečenje