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Stefan i Tara ne viđaju baku Dijanu i deku Srđana Đokovića onoliko često koliko bi oni želeli. Zato Dijana svaki njihov dolazak nastoji da pretvori u vreme za igru, šetnju i male porodične rituale. Jedan od njih su njene palačinke, koje unuci traže čim se ukaže prilika. U emisiji „Dok anđeli spavaju“ govorila je o tome koliko joj znači uloga bake, ali i zašto smatra da vaspitanje treba da prepusti Novaku i Jeleni.

Foto: ATA images

- Jako sam srećna što imam unuke, što su mi podarili Stefana i Taru. Možda ne provodimo sa njima onoliko vremena koliko bismo želeli, ali i to što provodim zaista mi mnogo znači i nekako me vraća u detinjstvo, u period kad su moja deca bila mala, kad možda nisam imala vremena da se igram sa njima. Ja nisam tu da ih vaspitavam, to će mama i tata, ja sam tu da u njima uživam i da možda nekad prekršim neke stvari koje im ne dozvoljavaju, ali u tome i jeste čar - ispričala je Dijana.

O njihovim susretima govorio je i Srđan: „Viđam ih, ali ne tako često zato što imaju mnogo obaveza.“

Stefanov odgovor nasmejao baku

Dijana kaže da sa unucima voli da ode do jezera i u šetnju, a kada dođu kod nje i Srđana, jedno jelo je gotovo obavezno. Tada se, uz pitanje kakve palačinke žele, povede i razgovor o kojem je pričala sa osmehom:

Foto: Printscreen/Instagram

- Kad god ima vremena, pokušavamo da se vidimo, da odemo na jezero, da se šetamo… Dođu kod nas kući, da i unuci osete toplinu doma kod bake i deke. Vole moje čuvene palačinke. Uvek se čuje: „Bako, spremi nam palačinke!“, pa se onda nadmećemo: „Koje ćete, bezglutenske ili normalne?“, a Stefan kaže: „Bako, normalne, pusti te bezglutenske.“

Šta je Dijana rekla o Novaku i Jeleni

U jednom ranijem razgovoru Dijana se prisetila i perioda kada Novak, zbog tenisa i čestih putovanja, gotovo nije imao vremena za zabavljanje. Tada nije očekivala da će veza koju je započeo kao veoma mlad dovesti do braka.

- Kao mladić koji se bavi tenisom nije imao vremena za zabavljanje. Bio je više na putu nego kod kuće. Upoznala sam mu jednu devojku, koja je bila odbojkašica iz Kraljeva. Bili su klinci. Kasnije smo upoznali i Jelenu, kada su imali 18 godina nisam mislila da će da se venčaju. Ali eto, pobio je moje mišljenje i oženio se Jelenom. Normalno je i prirodno da je Jelena preuzela neke stvari - govorila je Dijana.

Foto: Starsport

O tome gde je danas granica njenog uticaja na sinovljevu porodicu rekla je:

- Od kada se oženio, ne mešam se u njihovu „čorbu“, on je taj koji odlučuje. Oko ishrane se ne slažem sa njima, ali on uvek uradi kako smatra da treba.

Sa unucima, međutim, ne mora da vodi takve razgovore. Kada Stefan zatraži palačinke, baka zna šta treba da stavi na sto.

Recept za klasične palačinke

Foto: AlfPhoto / Alamy / Profimedia

Uz Dijaninu priču objavljen je recept za klasične palačinke. Ovo su mere iz objavljenog recepta; Dijana u citiranoj izjavi nije navela tačne količine koje sama koristi. www.hellomagazin.rs

Sastojci:

2 jaja

200 g brašna

4 kašike ulja

300 ml mleka

200 ml mineralne vode

1-2 kašičice šećera

prstohvat soli

Priprema:

ilustracija Foto: jupiter8 / Alamy / Profimedia

Umutite jaja sa šećerom i solju. Dodajte polovinu brašna i mleka, pa promešajte. Zatim umešajte ostatak brašna i mleka, dok smesa ne postane glatka. Sipajte mineralnu vodu i ulje, još jednom promešajte i ostavite smesu oko pola sata u frižideru.

Palačinke pecite sa obe strane na zagrejanom tiganju, premazanom sa malo ulja. Poslužite ih s nadevom po želji.

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