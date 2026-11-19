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Za krsnu slavu je potrebno svetiti vodicu svome domu i pripremiti slavski kolač od pšeničnog brašna, slavsku sveću, žito (koljivo), crveno vino, tamjan i zejtin.

Slavski kolač predstavlja žrtvu, ali takvu žrtvu blagodarnosti Bogu, što smo kroz Isusa Hrista i Njegovo stradanje spaseni od propasti, koja bi nas postigla zbog naših grehova.

Slavski kolač

Priprema predstavlja neku vrstu rituala kojom se potvrđuje žrtvena tradicija.

Neke domaćice kupuju slavski kolač, ali poenta svega je da ga umesite same i to u svom domu gde ćete i slaviti. Poželjno je da domaćica tom prilikom bude vedra i raspoložena. Kolač se priprema na dan slave, rano ujutru u ljubavi i dobrom raspoloženju, da bi tako bilo i za slavu i tokom godine.

Ove godine biće dosta i posnih i mrsnih slava u zavistnosti od toga da li se obeležavaju u sredu i petak (posne) ili ostalim danima kada je trpeza mrsna. Kakav god da je kod vas slučaj koristite u pripremi kolača neke od osnovnih namirnica, a to su brašno, voda i kvasac koji se mogu koristiti i za mrsnu i za posnu slavu.

Potrebni sastojci:

brašno (tražite odgovarajuće za hleb)

ulje

so

šećer

kvasac

voda

Savski kolač Foto: Dejan Krsmanovic / Alamy / Profimedia

Priprema kolača:

1. Odvojiti tri čaše mlake vode, kašičicu šećera, šoljicu ulja i parče kvasca (polovina pakovanja).

2. Dodaje se i malo osveštane vodice.

3. Sve to pomešati i ostaviti da provri u jednoj posudi.

4. Kada provri u tu smesu dodati kašičicu soli i početi sa dodavanje brašna.

5. Zamesiti testo da bude mekano i lepljivo.

6. Ostaviti ga zatim da odstoji i nadođe.

7. Kada nadođe, izvaditi ga iz posude na brašnjavu površinu i dobro premesiti.

8. Ostaviti testo ponovo da odmori. Kada naraste, premestiti ga u nauljenu, duboku šerpu za pečenje.

9. Kada postavite kolač u šerpu koristite modlu za kolač koja se utisne u testo kako bi na njemu ostali simboli krsta.

11. Pecite sve dok se ne uhvati kora, otpirlike sat vremena, zatim ga izvadite iz šerpe i pecite još minimum pola sata na ravnoj površini i umerenijoj temperaturi.

13. Pečen je kada osetite da je dosta lakši nego kada ste ga izvadili iz šerpe.

14. Ovako pečen hleb ostavite da odmori i dok je vruć premažite uljem za hrskavu koru.

Ukrasi

Upravo zbog toga, sa posebnom pažnjom prave se i biraju i ukrasi za slavski kolač, koji dodatno doprinose, ne samo lepom izgledu pogače, već i njenoj simbolici.

Okrugli slavski kolač ukrašen tradicionalnim simbolima i krstom Foto: Dejan Krsmanovic / Alamy / Profimedia

Obavezna dekoracija je pečat sa slovima IS HS NI KA (koji se naziva i prosfornik ili poskurica), a to je grčka skraćenica od "Isus Hrist pobeđuje". Pravi se pet ovakvih pečata i koji se stavljaju na pet kugli od testa. Na najveću kuglu se prosfornik stavlja na samu sredinu i u njemu se nožićem napravi rupica. Tu se ubode grančica bosiljka. Preostala dekoracija može da bude po želji domaćice.

Ovakva vrsta ukrasa se pravi dan ranije ili nekoliko sati pre pripreme kolača da bi se osušili i postali lakši, jer ako ih pravite kada i slavski kolač propašće kroz testo zbog svoje težine, a i dobićete da vremenu na sam dan proslave.

Testo za ukrase

Najbolje testo za ukrase bazira se na oštrom brašnu.

Potrebno vam je:

- 9 kašika oštrog brašna

- 3 kašike soli

- 1dl mlake vode

Potrebno je da umesite testo koje će biti znatno tvrđe od onog za kolač. Stavite ga u kesu da se "odmori" 15 minuta, a onda se bacite na posao.

Uz pomoć kalupa ili sopstvene kreativnosti možete napraviti znatan broj ukrasa.

Postoje trikovi koji će vam pomoći da ukrasi ostanu beli, a vrlo su jednostavni. Kada zamesite testo od brašna i vode dodajte so, jer ona daje to belilo.

(Kurir.rs/SrbijaDanas)

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