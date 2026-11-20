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Sarma može da bude odlično začinjena, a da se ipak raspadne u šerpi. Kada se list kupusa otvori i fil ispadne, problem često nastaje još pri motanju: list je previše krut, nadeva ima previše ili krajevi nisu dobro zatvoreni. Zato je za uredne sarme, koje ostaju cele i kada ih izvadite na tanjir, važan svaki korak od pripreme kupusa do jačine vatre.

fil za punjenje sarmi i paprika Foto: Murat Subatli / Panthermedia / Profimedia

Jednostavan trik je da bočne krajeve lista uvučete ka unutrašnjosti sarme. Tako fil ostaje zatvoren, ali pirinač i dalje mora da ima malo prostora da nabubri tokom kuvanja. Sarma treba da bude lepo oblikovana i zatvorena, bez preteranog stezanja.

Prvo stanjite tvrdi deo lista

Listove kiselog kupusa pažljivo odvojite da se ne pocepaju. Ako je kupus preslan ili previše kiseo za vaš ukus, kratko ih isperite hladnom vodom. Zatim nožem stanjite zadebljali središnji deo, vodeći računa da ne probušite list.

Foto: youtube/Domaći Kuhar

Upravo taj tvrdi deo često otežava motanje. Kada ga pažljivo skinete, list se lakše savija i bolje naleže oko fila. Za uvijanje birajte cele listove, a pocepane i sitnije sačuvajte za dno šerpe.

Na donji deo lista stavite nadev od mlevenog mesa i pirinča. Prebacite rub preko fila i urolajte, pa prstima pažljivo uvucite otvorene bočne krajeve ka unutra. Drugi način je da bočne strane preklopite preko nadeva pre nego što završite rolnicu.

Količinu fila prilagodite veličini lista. Ako nadev jedva može da se zatvori, odvojite deo: prepunjena sarma lakše puca kada pirinač počne da bubri.

ilustracij Foto: dinosmichail / Alamy / Profimedia

U šerpi treba da se oslanjaju jedna na drugu

Dno šerpe prekrijte sa nekoliko listova kiselog kupusa. Preko njih možete da rasporedite malo slanine, beli luk, biber u zrnu i lovorov list.

Sarme ređajte najpre uz obod, pa popunite sredinu. Završetak lista okrenite nadole kako bi težina sarme pomogla da ostane zatvorena. Složite ih dovoljno blizu da se međusobno pridržavaju, ali ih nemojte silom sabijati.

Između redova, po želji, dodajte suva rebra ili drugo dimljeno meso. Sa slaninom i dodatnom solju budite umereni, naročito ako su i kupus i suvo meso već slani. Višak dimljenog mesa lako može da potisne ostale ukuse.

Nalijte vodu da prekrije sarme i stavite šerpu na šporet.

ilustracij Foto: 24K-Production / Alamy / Profimedia

Tiho krčkanje čuva i oblik i ukus

Čim tečnost počne da ključa, smanjite temperaturu. Sarma treba polako da se kuva, uz blago krčkanje. Jako vrenje pomera rolnice po šerpi i povećava mogućnost da se listovi otvore.

Nemojte mešati varjačom između sarmi. Povremeno proverite ima li dovoljno tečnosti i po potrebi dolijte malo tople vode. Kada je kupus mekan, a meso i pirinač potpuno kuvani, ostavite jelo kratko da odstoji pre serviranja.

ilustracij Foto: ttatty / Alamy / Profimedia

Sarme vadite širokom kašikom ili lopaticom, podupirući ih odozdo. Tako trud uložen u motanje neće propasti baš pri prebacivanju na tanjir.

Video: Recept za sarme