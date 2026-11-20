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Sezona slava je uveliko u toku, a domaće pečenje zauzima posebno mesto na mrsnoj slavskoj trpezi. Ako ove godine želite da ga pripremite u svojoj rerni, svinjski pauflek sa glazurom od meda, senfa i smeđeg šećera može da bude odličan izbor. Sirće daje premazu blagu kiselost, dok đumbir, beli luk i prstohvat mirisnih začina zaokružuju ukus.

Glazura se nanosi nekoliko puta tokom pečenja, pa površina postepeno dobija boju i sjaj. Meso se peče u komadu, a pre posluživanja treba da odstoji najmanje 15 minuta kako bi se lakše seklo i zadržalo više sokova.

Foto: Ingrid Balabanova / Panthermedia / Profimedia

Sastojci 1,4 kg svinjskog paufleka

70 g smeđeg šećera

40 g meda

30 g senfa

30 ml sirćeta

1/2 kašičice bibera

1/4 kašičice cimeta

1/4 kašičice mlevenog karanfilića

prstohvat muškatnog oraščića

1 čen belog luka

1 kašika rendanog đumbira

240 ml tople vode Priprema

Foto: Janusz Filipczak / Alamy / Profimedia

Pripremite meso. Ako pauflek ima kožu, pažljivo je uklonite, a masni sloj ispod nje ostavite. Njegovu površinu plitko zasecite uzduž i popreko, tako da dobijete mrežu kvadratića. Nemojte seći kroz ceo komad. Meso stavite u dublji pleh obložen papirom za pečenje, sa zasečenom stranom nagore. Sipajte toplu vodu oko mesa i stavite u rernu zagrejanu na 160 stepeni.Pecite približno 20 minuta pre prvog premazivanja. Skuvajte glazuru. U manjoj šerpi pomešajte smeđi šećer, med, senf, sirće, biber, cimet, karanfilić, muškatni oraščić i rendani đumbir. Zagrevajte na srednjoj temperaturi uz mešanje. Kada smesa počne da ključa, dodajte sitno iseckan ili izgnječen beli luk i kuvajte još oko dva minuta. Deo glazure odvojite u čistu posudu za završno premazivanje, a ostatak koristite tokom pečenja. Premažite i vratite u rernu. Preko mesa nanesite tanak sloj glazure, pa nastavite pečenje na istoj temperaturi. U izvornom receptu predviđeno je još oko sat vremena, uz ponovno premazivanje na svakih 15 minuta, ali debljem komadu može biti potrebno znatno duže da omekša. Ako površina prebrzo tamni, labavo je prekrijte aluminijumskom folijom. Gotovost najpouzdanije proverite termometrom: ceo komad svinjetine treba da dostigne najmanje 63 stepena u sredini, uz najmanje tri minuta odmaranja. Kod paufleka je obično potrebno duže pečenje da bi, osim bezbedno pečenog, meso bilo i dovoljno mekano. Ostavite da odmori. Pečeno meso izvadite iz rerne i sačekajte najmanje 15 minuta pre sečenja. Premažite ga odvojenom glazurom i poslužite isečeno na komade.

Foto: Brent Hofacker / Alamy / Profimedia

Uz ovako pripremljenu svinjetinu možete da iznesete krompir, kiseli kupus ili turšiju. Kiseli prilozi dobro se slažu sa slatkastim premazom i masnijim komadom mesa.

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