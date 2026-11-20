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Restovani krompir je starinsko jelo i priprema se od krompira, crnog luka, ulja i slatke mlevene paprike. Iako je recept veoma skroman, rezultat je ukusan obrok koji mnoge podseća na detinjstvo i kuhinju naših baka.

Restovani krompir može da se jede samostalno, ali je posebno ukusan kada se posluži uz domaće kobasice, kiseli kupus ili podvarak. Upravo ta kombinacija nekada je bila čest izbor za porodični ručak, naročito tokom hladnijih dana.

Sastojci:

800 g krompira

2 glavice crnog luka

6 kašika ulja

1 kašika slatke mlevene paprike

so i biber po ukusu

malo vode

Krompir Foto: Profimedia

Priprema:

Oljuštite krompir, dobro ga operite i stavite u šerpu sa posoljenom vodom. Kuvajte ga nekoliko minuta, tek toliko da blago omekša. Važno je da ne bude potpuno kuvan i da zadrži oblik. Nakon toga ga ocedite i isecite na veće komade. Crni luk očistite i naseckajte na tanke trake. U dubljem tiganju zagrejte ulje, dodajte luk i lagano ga dinstajte dok ne postane mekan i blago staklast. U dinstani luk ubacite obareni krompir, začinite solju i biberom, pa sve pažljivo promešajte. Zatim dodajte slatku mlevenu papriku, koja ovom jelu daje karakterističnu boju i bogatiji ukus. Sipajte malo vode i ostavite da se krompir lagano kuva dok ne omekša do kraja. Kada tečnost ispari, a svi sastojci se lepo sjedine, jelo je spremno. Povremeno ga pažljivo promešajte kako se krompir ne bi zalepio za dno tiganja.

Poslužite ga odmah, dok je topao, uz kiseli kupus ili domaće kobasice. Jednostavan, jeftin i ukusan ručak koji vraća mirise tradicionalne kuhinje na naše trpeze.

(Kurir.rs/Informer)

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