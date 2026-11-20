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Nije potrebno isključivati velike kućne aparate iz struje posle svake grmljavine, jer su napravljeni da izdrže uobičajene prenapone. Mali uređaji poput tostera, aparata za kafu i blendera trebalo bi da budu isključeni kada se ne koriste, jer su osetljiviji na promene napona.

Produžni kablovi sa zaštitom od napona nisu namenjeni za kućne aparate i mogu povećati rizik od pregrevanja.

Kada se približava oluja, mnogi odmah zatvaraju prozore i počinju da isključuju sve uređaje iz utičnica. Međutim, stručnjaci ističu da to u većini slučajeva nije neophodno. Mnogo je važnije znati koji aparati zaista mogu biti ugroženi od udara groma i visokog napona.

Produžni kabl Foto: Profimedia

Prema rečima Krisa Došera, direktora za komunikacije u Udruženju proizvođača kućnih aparata (AHAM), veliki kućni aparati uglavnom mogu bezbedno da ostanu uključeni tokom obične grmljavine.

"Veliki kućni aparati projektovani su i testirani tako da mogu da izdrže visoke napone koji nastaju tokom oluje", objašnjava Došer. To znači da frižider, zamrzivač, šporet, ploča za kuvanje, mašina za sudove, veš-mašina i sušilica uglavnom ne moraju da se isključuju iz struje kada grmi.

Kada treba isključiti velike aparate?

Situacija je drugačija ukoliko se očekuju jake nepogode, poplave ili je naređena evakuacija. U tom slučaju preporuka je da isključite sve aparate iz struje pre odlaska, osim frižidera i zamrzivača, kako bi hrana ostala bezbedna što je duže moguće. Ako dođe do oštećenja instalacija, uređaje ne treba ponovo uključivati dok ih ne pregleda električar ili ovlašćeni serviser.

Nevreme Foto: Profimedia

Ako nestane struja, vrata frižidera i zamrzivača treba otvarati što ređe. Pun zamrzivač može održati hranu zamrznutom oko 48 sati, dok će polupun to moći približno 24 sata.

Mali aparati koji uvek treba da budu isključeni iz utičnice

Za razliku od velikih uređaja, mali kućni aparati mnogo su osetljiviji na napone izazvane udarom groma. Stručnjaci savetuju da ih isključujete iz utičnice čim završite sa korišćenjem, bez obzira na vremensku prognozu, a to se odnosi na aparat za kafu, toster i mini-rernu, fritezu na vruć vazduh, blender, mikser, multikuvare i spore kuvare, usisivače i paročistače, druge manje kuhinjske i kupatilske aparate.

Pored zaštite od napona, tako se smanjuje i rizik od nezgoda i nepotrebne potrošnje električne energije.

Foto: Shutter

Da li pomažu zaštite od visokog napona?

Iako mnogi misle da će produžni kabl sa zaštitom od napona zaštititi i kućne aparate, stručnjaci upozoravaju da to nije dobra ideja. Takvi uređaji namenjeni su prvenstveno računarima, televizorima i drugoj elektronici, a ne velikim ili malim kućnim aparatima. Njihova upotreba sa aparatima može dovesti do pregrevanja i povećati rizik od kvara ili bezbednosnih problema.

Zato je najbolja praksa da male aparate redovno isključujete iz utičnice kada ih ne koristite, dok velike uređaje nije potrebno isključivati tokom uobičajenih letnjih oluja, osim u slučaju evakuacije ili opasnosti od poplava.

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