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Potez koji bi mnogi doživeli kao znak pažnje bake i deke izazvao je burnu polemiku na internetu. Jedna majka je na društvenoj mreži TikTok otvoreno govorila o svom ogorčenju zbog "ponašanja roditelja svog supruga" neposredno nakon što je sa bebom i mužem izašla iz porodilišta, a njena ispovest ponovo je privukla veliku pažnju javnosti.

Snajka ne dozvoljava da unuk prespava kod svekra i svekrve Foto: Shutterstock

Neobična kupovina nakon izlaska iz porodilišta

Korisnica koja se predstavlja kao @keanabrown13 postala je majka prvi put krajem 2025. godine, ali joj je sreću zbog dolaska bebe pomutilo, kako tvrdi, "ponašanje roditelja njenog supruga". Ona je u video-snimku detaljno opisala šta se dešavalo po njihovom povratku kući iz bolnice, prenosi portal The Daily Dot.

Kako navodi, suprugovi roditelji su najpre nabavili "postolje za dečje auto-sedište" sa namerom da im stoji u sopstvenom vozilu. To joj je odmah delovalo "neobično", jer "nisu često dolazili u njihovu kuću", mada u tom trenutku, kako priznaje, "nije pridavala previše značaja tome".

Snajka ne dozvoljava da unuk prespava kod svekra i svekrve Foto: Contributor vseb / Shutterstock

Ipak, situacija je dobila drugačiji tok kada su, prema njenoj priči, ubrzo pazarili i "kolevku za svoju kuću", koja je pritom bila znatno "bolja" od one koju su mladi roditelji obezbedili za sopstveni dom.

"Pomislila sam: 'Ne razumem zašto ste imali potrebu da kupite i to. Ne znam da li očekujete da moje dete prespava kod vas, pošto ste govorili svašta o mojim roditeljima zato što su ostali preko noći u bolnici sa mnom. Jer to se neće dogoditi'", ispričala je mlada majka u obraćanju pratiocima.

Ona je izričito poručila da suprugovi roditelji "neće čuvati njenu decu", uz oštru opasku da su "jedva uspeli da podignu sopstveno dete", tvrdeći čak da je i sama morala da im "pomogne u tome".

Podeljena mišljenja korisnika društvenih mreža

Njena objava pokrenula je lavinu komentara i potpuno podelila gledaoce. Deo publike pružio joj je podršku uz ocenu da sama kupovina bebi-opreme ne daje baki i deki za pravo da "očekuju da dete boravi kod njih", dok su drugi smatrali da iza ovakvih postupaka "ne mora da postoji ništa loše".

Snajka ne dozvoljava da unuk prespava kod svekra i svekrve Foto: Shutterstock, RUBEN M RAMOS

"To je njihov novac i njihova kuća. Mogu da kupuju svu opremu i ukrase za bebu koje žele. To me neće naterati da osećam bilo kakvu veću obavezu da im ostavljam dete. Ne bih dozvolila da me to uznemirava", glasio je jedan od komentara.

Sa druge strane, bilo je onih koji su stali u odbranu autorke snimka, ističući da se cela priča mora sagledati kroz prizmu ranijih porodičnih odnosa.

"Izgleda da komentatori ne razumeju suštinu. Ono što su uradili bilo bi lepo kada bi dolazilo od ljudi sa dobrim namerama. Takvi ljudi to ne rade zato što žele da budu uključeni, već da bi pomerali granice jer smatraju da na to imaju pravo", napisao je drugi korisnik.

Snajka ne dozvoljava da unuk prespava kod svekra i svekrve Foto: Shutterstock

U raspravu su se uključili i ljudi koji su opravdavali postupke svekrve i svekra, navodeći primere iz sopstvenog okruženja.

"Otac mog supruga kupio je čitav kamion jer je želeo nešto bezbedno i udobno u čemu bi prevozio našu bebu. Trebalo bi da vam laska što su toliko uzbuđeni", poručila je jedna korisnica.

Svima koji su branili roditelje njenog muža, Keana je savetovala da "pogledaju i druge snimke na profilu" kako bi stekli pravu sliku o tome šta ju je dovelo do ovakvog stava. Iz portala The Daily Dot napominju da nisu bili u mogućnosti da nezavisno provere navode kreatorke sadržaja @keanabrown13, već da se čitava priča oslanja isključivo na njeno izlaganje u objavljenom videu.

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