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Spremanje zimnice obično zahteva sate stajanja pored šporeta, a među namirnicama koje svako domaćinstvo voli da ima u rezervi tokom zime posebno se izdvajaju pečene paprike. Od njih se za tili čas prave salate, namazi i razna kuvana jela, zbog čega se najčešće peku u velikim turama i odlažu u zamrzivač.

pečene paprike Foto: Shutterstock

Međutim, nije dovoljno samo očistiti ih, ubaciti u prvu kesu i gurnuti na hladno. Upravo način na koji ih pripremite i zapakujete presudan je za to koliko će mesta zauzeti u fiokama, koliko ćete ih lako vaditi i kakav će im biti kvalitet kada se odmrznu. Velika pakovanja često prave nered u zamrzivaču jer se komadi međusobno slepe, pa je kasnije gotovo nemoguće odvojiti samo nekoliko paprika. Kako prenosi Krstarica, postoji jednostavan trik kojim se ova muka lako rešava – umesto jedne glomazne kese, napravite više manjih i pljosnatih paketića koje možete ređati jedan na drugi ili uspravno, baš poput knjiga.

Priprema pečenih paprika pre odlaganja na hladno

Čim skinete paprike sa plotne ili iz rerne, odmah ih stavite u poklopljenu šerpu ili kesu i pustite da odstoje desetak minuta. Vodena para koja se tada stvori omekšaće pokoricu, pa ćete ih oljuštiti bez imalo muke. Nakon toga ih pažljivo očistite od ljuspica, peteljki i semenki, a zatim ih prebacite u cediljku kako bi pustile sav višak tečnosti. Nikako ih nemojte prati pod mlazom vode, jer ćete tako isprati i onaj prepoznatljivi miris i ukus pečenja. Ukoliko primetite da su veoma sočne, ostavite ih da se cede još nekoliko minuta. Što manje tečnosti završi u kesi, to će se stvoriti manje leda, a paprike će posle odmrzavanja biti mnogo čvršće i ukusnije.

pečene crvene paprike Foto: Shutterstock

Jednostavan trik za bolju preglednost u zamrzivaču

Ključ urednog zamrzivača krije se u pametnom pakovanju. Umesto da celu količinu spakujete zajedno, podelite paprike na manje mere, tačno onoliko koliko vam je obično dovoljno za jedan ručak ili salatu. Svaku porciju poređajte u kesu u jednom tankom sloju, rukom istisnite sav suvišan vazduh i čvrsto je zavežite. Zatim kesu blago pritisnite dlanom kako biste dobili ravan i kompaktan oblik.

Tako oblikovane paketiće možete slagati u visinu ili ih poređati uspravno jedan do drugog, kao knjige na polici. Na taj način maksimalno iskorišćavate prostor, fioke ostaju pregledne, a vi u svakom trenutku imate uvid u zalihe. Dodatna pogodnost je to što ne morate da odmrzavate veliku količinu odjednom, već jednostavno uzmete jedno pakovanje prema trenutnim potrebama.

Kako sačuvati pun ukus i aromu tokom zime

Pre samog pakovanja obavezno sačekajte da se očišćene paprike spuste na sobnu temperaturu. Ako ih zatvorite dok su još vruće ili mlake, stvoriće se kondenzacija, što neminovno vodi ka gomilanju leda unutar kese. Kada se potpuno ohlade i ocede, rasporedite ih u porcije, izvucite vazduh i zatvorite kese. Dobra navika je da markerom na svakom paketu zabeležite datum zamrzavanja, kako biste uvek znali šta je najstarije i šta treba prvo da potrošite. Sok koji ostane u posudi nakon ceđenja nipošto ne morate da prospete. Sipajte ga u manju posudu ili kesicu za led i zamrznite odvojeno, jer kasnije može poslužiti kao fantastičan dodatak koji daje punu aromu sosovima, paprikašu i drugim kuvanim jelima.

pečene crvene paprike Foto: Shutterstock

Pravilno odmrzavanje za najbolji rezultat na trpezi

Ukoliko paprike planirate da poslužite kao salatu, najpametnije je da ih prebacite u frižider i pustite da se polako opuste. Kada se odmrznu, samo ih blago ocedite i začinite belim lukom, uljem, sirćetom ili drugim dodacima po sopstvenom ukusu. Sa druge strane, ako ih ubacujete u kuvana jela kao što su đuveč, razni sosovi ili paprikaš, nema potrebe da čekate da se potpuno odlede – slobodno ih dodajte u šerpu direktno iz zamrzivača.

Najvažnije pravilo svodi se na to da paprike pre zamrzavanja budu dobro ohlađene, oceđene i spakovane u tanke, manje porcije. Tako ćete tokom cele zime imati savršeno organizovan zamrzivač i u svakom trenutku pri ruci tačno onu količinu pečenih paprika koja vam je potrebna.

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