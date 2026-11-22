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Postoji nekoliko finesa u pripremi dinstanog mesa, koje se moraju poštovati, kako biste bili sigurni da ćete uvek imati dobar rezultat. Tokom hladnih jesenjih dana ono je neizostavno prilikom pripreme brojnih specijaliteta.

Odgovarajuća mesa za dinstanje su žilava mesa, teleća rebra i svinjska plećka. Lepo je da dinstamo meso u šerpi sa debelim dnom, jer se toplota od vatre ravnomerno raspoređuje i nema opasnosti da meso zagori.

Foto: Sergey Tryapitsyn, Panther Media Global / Alamy / Profimedia

Klasično dinstanje prvo podrazumeva prženje mesa, kako bi se zapečatili sokovi u njemu, i kako ne bi iscurili u procesu kuvanja, ostavljajući meso previše suvim.

Nakon kratkog prženja mesa na visokoj temperaturi, dodaje se malo vode, ali ne i mnogo, kako se dinstanje ne bi pretvorilo u kuvanje.

Proces dinstanja mesa traje dugo i odvija se u tihoj vatri. Kod kuvanja se proizvodi vodena para, koja se lepi na poklopcu posude. Tamo se ona kondenzuje i i vraća u meso, čineći ga mekim i mirisnim.