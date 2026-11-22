Kako da vam peškiri ne mirišu na buđ?

Slušaj vest

Koliko često bi trebalo da peremo peškire koje svakodnevno koristimo? Iako mnogi smatraju da je dovoljno ubaciti ih u mašinu jednom nedeljno, američki mikrobiolog Čarls Gerba, poznat po istraživanjima mikroorganizama u domaćinstvima, preporučuje da se peru na svaka tri do pet dana.

Ipak, učestalost pranja zavisi od načina na koji ih koristimo. Ako se peškir između dva tuširanja potpuno osuši i koristi ga samo jedna osoba, može se upotrebljavati nekoliko dana. S druge strane, ukoliko ostaje vlažan, koristi se više puta dnevno ili ga deli nekoliko članova porodice, trebalo bi ga prati češće.

Kako da vam peškiri ne mirišu na buđ? Foto: Nataliia Samoilova / Alamy / Profimedia

Gerba je tokom svojih istraživanja ispitivao prisustvo bakterija na peškirima koji se koriste u domaćinstvima. Prema podacima koje je izneo, koliformne bakterije pronađene su na velikom broju testiranih peškira, a u jednom istraživanju pominje se čak 90 odsto uzoraka.

Koliformne bakterije predstavljaju široku grupu mikroorganizama, od kojih neki mogu ukazivati na fekalnu kontaminaciju. Ipak, njihovo prisustvo ne znači automatski da će peškir izazvati infekciju.

Rizik može postojati ukoliko bakterije dospeju na oštećenu kožu ili ako isti peškir koristi više osoba, naročito kada neko od njih već ima infekciju.

Koliko često treba da se peru peškiri Foto: Shutterstock

Greška koju mnogi prave nakon tuširanja

Jedna od najčešćih grešaka jeste ostavljanje mokrog peškira na gomili ili na kukici na kojoj ne može pravilno da se raširi.

U takvim uslovima peškir može ostati vlažan satima, što stvara povoljno okruženje za razmnožavanje mikroorganizama.

Zato bi nakon svakog korišćenja trebalo da ga raširite tako da vazduh može slobodno da cirkuliše oko njega. Ukoliko kupatilo nema dobru ventilaciju, bolje je da ga sušite u drugoj prostoriji.

Pravilno sušenje i redovno pranje peškira jednostavne su navike koje mogu doprineti boljoj higijeni domaćinstva.

(Kurir.rs/Žena)