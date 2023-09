GOLA KOSIM TRAVU, ODRŽAVAM FARMU I ZGRĆEM MILIONE: Dala sam otkaz na poslu i napravila BIZNIS koji me je preporodio (FOTO)

Majka dvoje dece iz Australije zarađuje desetine hiljada dolara mesečno snimajući se kako gola ili vrlo oskudno odevena šeta i radi na svojoj farmi, piše Daily Mail.

Hani Bruks zaradi i do 90.000 dolara mesečno objavljujući na OnlyFansu snimke sebe kako gola kosi travnjak ili uređuje vrt.

Ova 32-godišnjakinja tako istovremeno uređuje svoju internet stranicu, ali i veliku farmu na kojoj živi sa svoje dvoje male dece. Počela je da objavljuje postove na OnlyFansu nakon što je 2021. napustila marketinški posao. Brzo je počela da zarađuje veliki novac i tako zaradila 10.000 dolara u prva tri meseca.

Uz pomoć svog supruga Henka, izgradila je unosnu karijeru dok naga obavlja svakodnevne poslove na farmi.

"Voditi farmu, biti majka, imati muža koji radi daleko i voditi OnlyFans - to je puno posla", rekla je Hani.

Iako je svaki dan drugačiji, Hani se obično rano budi, popije kafu i odvede decu u školu, a nakon što pospremi kuću, baca se na pravi posao.

"Bavim se baštovanstvom, ali na pomalo bezobrazan način. Bezobrazno ću kositi travnjak ili voditi svoje pse na trčanje. Snimam sebe kako obavljam svakodnevne stvari, ali tako da sve to izgleda pomalo drsko", kaže Hani.

Dan obično počinje snimanjem prilagođenog sadržaja ili video pozivima jedan na jedan s klijentima koji dobro plaćaju, a zatim odlazi na farmu gde paralelno s poslovima u poljoprivredi, snima seksi fotografije i videe.

Hani kaže da ta snimanja njene dane i svakodnevne zadatke čine zabavnijima i uzbudljivijima.

"Obožavatelji to vole jer je sve autentično, sve je istina. To sam prava ja kako radim na svojoj farmi", kaže.

"Neću se šminkati i oblačiti donji veš i pozirati u spavaćoj sobi. Napolju sam i radim stvari koje bih inače radila, ali oni samo vide tu moju drsku stranu". rekla je zvezda OnlyFansa i otkrila ko su joj najčešći pratioci.

"Na OnlyFansu me prati puno fizičkih radnika koji vole devojke s farme, ali takođe imam puno muškaraca iz grada koji su stalno u zatvorenom, pa im prija ovakav sadržaj. To su tipovi koji vole da borave na otvorenom. To im daje osećaj da mogu da povrate kontakt s prirodom i oni to na neki način rade preko mene."

Nakon što pokupi decu iz škole, Hani je samo mama dok oni ne odu da spavaju. Tada ona obavlja administrativnu i marketinšku stranu posla. Deo njenog posla takođe je primanje zahteva od klijenata, a iako je vrlo otvorena i ne uznemiravaju je fetiši, bilo je i nekih iznenađenja.

"Dobijam puno zahteva da budem potpuno obučena ili da hodam kroz blato i onda skidam blato sa stopala", rekla je.

"Jednom sam morala da popušim cigaretu potpuno obučena, a tip nije hteo da govorim. Za mene je to neobično."

Njen muž Henk ne samo da joj pruža potpunu podršku, već je i uključen u njen posao, pa par često zajedno snima sadržaj kada je on kod kuće. Njihova deca su premlada da bi znala šta im roditelji, zapravo, rade.

"Znaju da radim na društvenim mrežama i koristim TikTok, ali ne znaju šta konkretno. Doći će vreme kada ćemo sesti i razgovarati s njima o tome, ali to treba da bude onda kad oni budu za to spremni", rekla je Hani.

OnlyFansom je počela da se bavi na sugestiju prijateljice, a u nekoliko meseci zaradila je godišnji kućni budžet.

"Počelo je prilično polako i prilično mekano. No primetili smo da tako možemo lepo da zaradimo i pritom zadržimo svoju slobodu", kaže.

"Jednom sam samo u nedelju dana zaradila 45.000 dolara. Sećam se svog prvog posla koji sam radila nakon što sam napustila školu. Bila sam tako uzbuđena jer je plata bila 40.000 dolara godišnje", rekla je.

"Ulažem svoje srce i dušu u to. Zaista je neverovatno kada imate platformu koju volite i na kojoj možete da radite i dobro zaradite", kaže preduzetna Hani Bruks.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

